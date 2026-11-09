Papas gratinadas con jamón y queso: receta fácil para una cena rendidora

Hay comidas que resuelven una cena sin exigir ingredientes difíciles de conseguir. Las papas gratinadas son una de ellas: se preparan en una fuente, se llevan al horno y permiten aprovechar lo que ya hay en la heladera. La combinación de papa tierna, jamón y queso fundido también funciona como guarnición para carnes o verduras.

Para que salgan bien, hay un detalle importante: las papas se cocinan unos minutos antes de gratinarlas. Así se evita que el queso se dore mientras el interior todavía está duro.

Ingredientes para 4 porciones

1 kg de papas

150 g de jamón cocido, cortado en tiras

200 g de queso mozzarella o cremoso, en trozos

200 ml de crema de leche

100 ml de leche

1 diente de ajo (opcional)

2 cucharadas de queso rallado

1 cucharadita de manteca o aceite para la fuente

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Perejil picado para terminar (opcional)

Tiempo estimado: 15 minutos de preparación, 8 a 10 minutos de precocción y 20 a 25 minutos de horno. Rinde: 4 porciones como plato principal liviano o 6 como acompañamiento.

Cómo hacer papas gratinadas, paso a paso

Preparar las papas. Pelarlas y cortarlas en rodajas parejas de unos 5 mm de espesor. Precocinarlas. Colocarlas en agua hirviendo con un poco de sal durante 8 a 10 minutos, hasta que empiecen a ablandarse pero todavía mantengan la forma. Escurrir con cuidado. Preparar la mezcla cremosa. Combinar la crema con la leche, pimienta, una pizca de nuez moscada y, si se desea, el ajo bien picado. Agregar poca sal porque el jamón y los quesos ya aportan sabor. Armar la fuente. Enmantecar una fuente apta para horno. Distribuir una capa de papas, parte del jamón y parte de la mozzarella. Repetir hasta terminar los ingredientes. Agregar la crema. Volcar la mezcla de crema y leche de manera uniforme y terminar con queso rallado por encima. Gratinar. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la preparación burbujee en los bordes. Si se dora demasiado rápido, cubrir flojamente con papel aluminio. Dejar reposar. Esperar 5 minutos antes de servir para que las capas se asienten.

Tres consejos para que queden cremosas y no aguadas

Escurrí bien las papas: el agua de la precocción puede diluir la crema. No uses rodajas demasiado gruesas: las de medio centímetro se cocinan de manera más pareja. Elegí una fuente mediana: si es muy grande, la preparación queda extendida y pierde cremosidad.

Para una versión sin jamón, se puede reemplazar por espinaca previamente cocida y bien escurrida, o por cebolla salteada. Si sobra, guardá las papas en un recipiente tapado en la heladera dentro de las dos horas posteriores a la cocción y consumilas en los siguientes 3 a 4 días, recalentándolas bien.