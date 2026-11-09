Papas gratinadas con jamón y queso: receta fácil para una cena rendidora

Hay comidas que resuelven una cena sin exigir ingredientes difíciles de conseguir. Las papas gratinadas son una de ellas: se preparan en una fuente, se llevan al horno y permiten aprovechar lo que ya hay en la heladera. La combinación de papa tierna, jamón y queso fundido también funciona como guarnición para carnes o verduras.
Para que salgan bien, hay un detalle importante: las papas se cocinan unos minutos antes de gratinarlas. Así se evita que el queso se dore mientras el interior todavía está duro.
Ingredientes para 4 porciones
- 1 kg de papas
- 150 g de jamón cocido, cortado en tiras
- 200 g de queso mozzarella o cremoso, en trozos
- 200 ml de crema de leche
- 100 ml de leche
- 1 diente de ajo (opcional)
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 cucharadita de manteca o aceite para la fuente
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Perejil picado para terminar (opcional)
Tiempo estimado: 15 minutos de preparación, 8 a 10 minutos de precocción y 20 a 25 minutos de horno. Rinde: 4 porciones como plato principal liviano o 6 como acompañamiento.
Cómo hacer papas gratinadas, paso a paso
- Preparar las papas. Pelarlas y cortarlas en rodajas parejas de unos 5 mm de espesor.
- Precocinarlas. Colocarlas en agua hirviendo con un poco de sal durante 8 a 10 minutos, hasta que empiecen a ablandarse pero todavía mantengan la forma. Escurrir con cuidado.
- Preparar la mezcla cremosa. Combinar la crema con la leche, pimienta, una pizca de nuez moscada y, si se desea, el ajo bien picado. Agregar poca sal porque el jamón y los quesos ya aportan sabor.
- Armar la fuente. Enmantecar una fuente apta para horno. Distribuir una capa de papas, parte del jamón y parte de la mozzarella. Repetir hasta terminar los ingredientes.
- Agregar la crema. Volcar la mezcla de crema y leche de manera uniforme y terminar con queso rallado por encima.
- Gratinar. Llevar a horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la superficie esté dorada y la preparación burbujee en los bordes. Si se dora demasiado rápido, cubrir flojamente con papel aluminio.
- Dejar reposar. Esperar 5 minutos antes de servir para que las capas se asienten.
Tres consejos para que queden cremosas y no aguadas
Escurrí bien las papas: el agua de la precocción puede diluir la crema. No uses rodajas demasiado gruesas: las de medio centímetro se cocinan de manera más pareja. Elegí una fuente mediana: si es muy grande, la preparación queda extendida y pierde cremosidad.
Para una versión sin jamón, se puede reemplazar por espinaca previamente cocida y bien escurrida, o por cebolla salteada. Si sobra, guardá las papas en un recipiente tapado en la heladera dentro de las dos horas posteriores a la cocción y consumilas en los siguientes 3 a 4 días, recalentándolas bien.