Viaje a la ONU y cita con Donald Trump: la nueva estrategia diplomática por Malvinas

Javier Milei viajará a la ONU y buscará una reunión bilateral con Donald Trump por la cuestión Malvinas.

A continuación, te detallamos la agenda prevista, los motivos de la suspensión de la gira por Londres y los movimientos estratégicos en el Atlántico Sur.

Las fechas de la cumbre bilateral y la Asamblea General

La Cancillería argentina trabaja para concretar el encuentro cara a cara entre Milei y Donald Trump entre el 21 y el 22 de septiembre.

En esa reunión, el mandatario argentino buscará sumar el respaldo del líder republicano para impulsar una mediación formal de la Casa Blanca en el conflicto por la soberanía.

Posteriormente, el 23 de septiembre, el Presidente disertará ante la Asamblea General de la ONU, donde ratificará los derechos argentinos sobre el archipiélago y cuestionará la negativa británica a cumplir las resoluciones de descolonización.

Suspensión de la gira por Londres por recomendaciones de inteligencia

La definición del viaje a Estados Unidos obligó a reestructurar la agenda oficial del Poder Ejecutivo de manera directa.

El Presidente canceló su visita oficial a Londres fijada para fin de mes, la cual incluía una disertación en la Universidad de Oxford.

La decisión fue adoptada tras las advertencias del canciller Pablo Quirno y los organismos de inteligencia debido a la escalada de tensión diplomática por la soberanía austral.

Las posturas de Estados Unidos y Gran Bretaña

La atención internacional se reactivó tras las declaraciones de Trump, quien definió la situación en el Atlántico Sur como “un desastre potencial” y no descartó actuar como mediador.

Por su parte, el primer ministro británico, Andy Burnham, afronta un escenario complejo por presiones internas parlamentarias.

Asimismo, el mandatario británico se comprometió en la cumbre de la OTAN a elevar el gasto militar al 5% del PIB para el año 2035, lo que dificulta la apertura de una mesa de negociación.

Supervisión en la Patagonia y desarrollo de la Base Naval en Ushuaia

En forma paralela a las gestiones internacionales, el Poder Ejecutivo nacional ordenó acciones de supervisión directa en el sur argentino.

Los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti viajarán a Tierra del Fuego para reunirse con el gobernador Gustavo Melella.

El objetivo central del encuentro es avanzar en la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia y asegurar la transferencia de los fondos necesarios para la infraestructura estratégica.