Préstamos para casas prefabricadas: cómo solicitar hasta $50 millones a través de cuenta dni

Llegar a la casa propia deja de ser un sueño imposible gracias a una nueva alternativa de financiamiento directo y 100% digital.

Si estás buscando construir o adquirir una vivienda de forma rápida, ágil y sin rodeos burocráticos, esta nueva herramienta crediticia te permite financiar hasta el total del proyecto en simples pasos.

Montos y financiación: créditos de hasta $50 millones para la casa propia

La nueva línea de préstamos personales está destinada a la compra de casas prefabricadas o industrializadas homologadas.

Otorga hasta $50 millones por solicitud y ofrece una ventaja clave: se pueden combinar hasta tres préstamos personales para financiar un mismo proyecto habitacional.

Tasas y plazos: cómo se pagan las cuotas del préstamo

Los créditos se ajustan por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) vinculadas al coeficiente CER (inflación) y cuentan con plazos flexibles de 12 a 96 cuotas.

Las condiciones de la tasa nominal anual (TNA) fija se dividen según el perfil del usuario:

TNA fija del 9%: para clientes que perciben sus haberes en la entidad bancaria.

para clientes que perciben sus haberes en la entidad bancaria. TNA fija del 15%: para el resto de los usuarios interesados.

Precios de referencia: cuánto cuestan las viviendas industrializadas

El programa oficial abarca diferentes tipologías de construcción como steel frame, wood frame y módulos prefabricados.

Los valores de referencia dentro del catálogo homologado se estructuran de la siguiente manera:

2 dormitorios (39,60 m²): desde $25 millones .

desde . 2 dormitorios (55,44 m²): hasta $34,6 millones .

hasta . 3 dormitorios (80,64 m²): aproximadamente $49,8 millones.

Paso a paso: cómo tramitar el crédito 100% digital desde la app

El trámite se realiza de forma enteramente virtual a través de la aplicación Cuenta DNI o la plataforma de Home Banking BIP.

El procedimiento para acceder al dinero consta de cuatro etapas clave: