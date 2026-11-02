Préstamos para casas prefabricadas: cómo solicitar hasta $50 millones a través de cuenta dni

Llegar a la casa propia deja de ser un sueño imposible gracias a una nueva alternativa de financiamiento directo y 100% digital.
Si estás buscando construir o adquirir una vivienda de forma rápida, ágil y sin rodeos burocráticos, esta nueva herramienta crediticia te permite financiar hasta el total del proyecto en simples pasos.
Montos y financiación: créditos de hasta $50 millones para la casa propia
La nueva línea de préstamos personales está destinada a la compra de casas prefabricadas o industrializadas homologadas.
Créditos hipotecarios: el Gobierno analiza extender los plazos de fondeo y bajar más las tasas de interés
Otorga hasta $50 millones por solicitud y ofrece una ventaja clave: se pueden combinar hasta tres préstamos personales para financiar un mismo proyecto habitacional.
Tasas y plazos: cómo se pagan las cuotas del préstamo
Los créditos se ajustan por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) vinculadas al coeficiente CER (inflación) y cuentan con plazos flexibles de 12 a 96 cuotas.
Las condiciones de la tasa nominal anual (TNA) fija se dividen según el perfil del usuario:
Proponen eliminar el IVA y otros impuestos en las refinanciaciones de deudas familiares en mora
- TNA fija del 9%: para clientes que perciben sus haberes en la entidad bancaria.
- TNA fija del 15%: para el resto de los usuarios interesados.
Precios de referencia: cuánto cuestan las viviendas industrializadas
El programa oficial abarca diferentes tipologías de construcción como steel frame, wood frame y módulos prefabricados.
Los valores de referencia dentro del catálogo homologado se estructuran de la siguiente manera:
- 2 dormitorios (39,60 m²): desde $25 millones.
- 2 dormitorios (55,44 m²): hasta $34,6 millones.
- 3 dormitorios (80,64 m²): aproximadamente $49,8 millones.
Paso a paso: cómo tramitar el crédito 100% digital desde la app
El trámite se realiza de forma enteramente virtual a través de la aplicación Cuenta DNI o la plataforma de Home Banking BIP.
El procedimiento para acceder al dinero consta de cuatro etapas clave:
Feriados de noviembre: confirman las fechas del nuevo día no laborable a nivel nacional y provincial
- Elección del modelo: seleccionar la vivienda con una constructora adherida al programa provincial.
- Presupuesto formal: la empresa emite el presupuesto ajustado a la línea de crédito.
- Validación bancaria: el usuario carga el legajo digital en la plataforma para confirmación crediticia.
- Acreditación de fondos: aprobada la solicitud, el dinero se transfiere para iniciar el montaje de la obra.