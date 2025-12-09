Necochea: se intensifica la búsqueda de un joven desaparecido tras intentar cruzar un río

Un joven de 18 años permanece desaparecido desde la tarde del domingo tras ingresar al río Quequén, en el sector de las canchas de fútbol ubicadas frente a la Terminal de Ómnibus. El operativo de búsqueda se extiende por varias zonas.

Detalles del incidente en el río Quequén

Según informó el Diario Ecos, el hecho ocurrió cerca de las 17:00 horas, cuando el joven comenzó a nadar desde la ribera de Quequén hacia Necochea, pero no logró alcanzar la otra orilla. Fue entonces cuando se dio aviso a las autoridades y se desplegó un amplio operativo de emergencia.

Identificación y operativo de búsqueda

El joven fue identificado como Gonzalo Ferloni, de 18 años. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda de Quequén. En el rastrillaje participan efectivos de Prefectura Naval Argentina, que trabajan con un gomón, buzos y una moto de agua, además de Bomberos de Necochea y Defensa Civil.

Continuación de la búsqueda y llamado a la comunidad

Durante el lunes, los equipos de rescate retomaron las tareas en la zona, mientras familiares y allegados permanecen en el lugar aguardando novedades.

En medio de la angustia, la hermana del joven pidió ayuda a la comunidad a través de un conmovedor mensaje: “Estamos todos acá en el río, justo enfrente del Neco Pesca. El que pueda acercarse a ayudarnos a buscarlo, vamos a estar toda la vida agradecidos. Por favor, necesitamos que nos ayuden. Hay una familia destrozada”, expresó.