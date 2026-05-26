Kicillof en modo turista: trekking en las sierras, fotos con vecinos y una postal fuera de agenda

El gobernador bonaerense combinó actividades oficiales con momentos de descanso en la comarca serrana y una foto tomada durante una caminata empezó a circular en redes.

Por Ignacio Hernández
Kicillof en modo turista: trekking en las sierras, fotos con vecinos y una postal fuera de agenda

Una imagen tomada en plena sierra bonaerense volvió a poner a Axel Kicillof en el centro de la conversación pública, pero esta vez lejos del formato tradicional de la agenda política. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires fue fotografiado durante una salida de trekking en la Comarca de Ventania, donde vecinos y visitantes lo cruzaron en un sendero y compartieron el momento en redes sociales.

La escena tuvo rápida repercusión porque mostró al mandatario en un contexto informal, con ropa cómoda, mochila y en medio del paisaje serrano. Según publicaciones locales y posteos de vecinos, Kicillof combinó durante el fin de semana largo actividades de gestión en Tornquist con momentos de descanso junto a su familia, una situación que derivó en distintas imágenes y comentarios en redes.

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Una salida serrana que terminó en foto viral

La publicación que más circuló fue realizada por un vecino que contó que salió a hacer trekking y se encontró con Kicillof en la zona de Cerro Ventana. En el mensaje destacó que el gobernador se acercó a saludar y aceptó sacarse una foto, pese a encontrarse en una actividad familiar. El posteo sumó miles de reacciones, comentarios y compartidos, lo que transformó una escena casual en una noticia de color.

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El tono de la publicación fue elogioso, aunque el hecho también generó lecturas diversas entre usuarios. Para algunos, la imagen reforzó una idea de cercanía con los vecinos; para otros, simplemente mostró una situación privada de un funcionario público en un destino turístico bonaerense. La repercusión se explicó por esa mezcla entre figura política, paisaje reconocido y momento espontáneo.

Gestión, viviendas y descanso en la comarca

La presencia de Kicillof en la región no estuvo vinculada únicamente al descanso. Medios de la comarca señalaron que el mandatario encabezó actividades oficiales en Tornquist, entre ellas la entrega de viviendas a familias del distrito, la firma de convenios y anuncios relacionados con infraestructura, educación y ambiente.

Después de esa agenda institucional, el gobernador habría realizado distintas actividades turísticas en la zona serrana. Entre los lugares mencionados aparecen la Garganta Olvidada, el Cerro de la Ventana y la Laguna de Las Encadenadas, sitios característicos del sudoeste bonaerense y muy elegidos durante fines de semana largos.

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El valor turístico de Ventania también entró en escena

Más allá de la lectura política, la viralización también puso en primer plano a la Comarca de Ventania. La zona reúne localidades como Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Tornquist y alrededores, con propuestas vinculadas al trekking, las cabalgatas, los arroyos, la pesca y los recorridos por reservas naturales.

Entre los atractivos más mencionados por los visitantes se encuentran:

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  • El Cerro de la Ventana, uno de los íconos naturales más reconocidos de la Provincia de Buenos Aires.
  • La Garganta Olvidada, un sendero elegido por quienes buscan caminatas de dificultad accesible.
  • La Laguna de Las Encadenadas, asociada al descanso y la pesca deportiva.
  • Los recorridos serranos, que atraen turistas durante fines de semana largos y escapadas de invierno.
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