Murió la periodista ernestina pais tras ser arrollado por un tren el auto que conducía

La periodista y conductora argentina Ernestina Pais falleció este viernes 26 de junio de 2026 a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente ferroviario en el partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la localidad de Martínez.

De acuerdo con los reportes preliminares, el siniestro ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano. Las circunstancias del hecho son materia de investigación, aunque las primeras versiones indican que el vehículo habría atravesado el paso a nivel cuando las barreras se encontraban bajas.

Ernestina Pais desarrolló una extensa trayectoria en radio y televisión, alcanzando gran reconocimiento por su participación en programas como Mañanas Informales y Caiga Quien Caiga, además de desempeñarse como conductora, actriz y empresaria.

La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito periodístico y artístico argentino. Al cierre de esta edición continuaban conociéndose detalles sobre el accidente.