Murió Guillermo Simone: de dos autos en Brandsen a una red de concesionarias

Una noticia que sacudió al sector automotor bonaerense comenzó a despertar este martes un fuerte interés en Google. Detrás de uno de los apellidos más reconocidos entre las concesionarias de la región hay una historia empresarial que empezó en Brandsen hace más de cinco décadas y terminó vinculada a distintas ciudades de la provincia.

El recorrido incluyó la venta de automóviles, la expansión del negocio de los camiones Ford y la incorporación de otras marcas. Pero también comenzó con una estructura mucho más pequeña de lo que podría imaginar quien hoy conoce la red comercial.

Quién era Guillermo Simone

Guillermo Fausto Simone fue el fundador del Grupo Simone, una firma estrechamente asociada a la marca Ford y con presencia en distintos puntos de Buenos Aires.

La noticia fue informada por medios de Brandsen, donde tuvo sus primeros pasos comerciales, y acompañada por una despedida pública del propio grupo empresario. La historia de Simone cobró especial repercusión en las últimas horas, cuando numerosos usuarios comenzaron a buscar quién era y cómo había construido su empresa.

La empresa que empezó en Brandsen con dos autos y ocho empleados

El origen del emprendimiento se remonta a 1974. Ese año, Simone se hizo cargo de una agencia Ford ubicada en la calle Ituzaingó, cerca de Mitre, en Brandsen. Según recordó el grupo tras su fallecimiento, el punto de partida fue una operación con apenas dos vehículos y ocho colaboradores.

Con el paso del tiempo, el negocio creció y consolidó una sede en la zona de la Ruta 215 y Almafuerte, también en Brandsen. Aquella expansión local fue el primer paso de una red que sumaría nuevas sucursales y diversificaría su actividad.

Para el sector comercial de la región, el apellido Simone quedó así ligado al desarrollo de una empresa que atravesó distintas etapas del mercado automotor argentino y mantuvo su base de operaciones en la provincia de Buenos Aires.

De La Plata a Bahía Blanca: cómo se expandieron las concesionarias

Otro momento decisivo fue la llegada a La Plata, donde se desarrolló una de las principales casas de la empresa sobre la avenida 44, entre las calles 135 y 136.

A lo largo de los años, la red comercial sumó presencia en Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de operaciones en Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Esa expansión permitió que la firma se convirtiera en una referencia del mercado de vehículos nuevos y de servicios relacionados.

El crecimiento no quedó limitado a los autos particulares: el grupo también incorporó la comercialización de camiones Ford para el sur bonaerense, un segmento que terminó siendo importante dentro de la trayectoria de la compañía.

Qué relación tenía con Ford, los camiones y Toyota

La vinculación con Ford acompañó prácticamente toda la carrera empresarial de Simone. Desde aquella agencia inicial de Brandsen, la empresa construyó una estructura comercial que incluyó distintos modelos de vehículos y operaciones relacionadas con el transporte de cargas.

La firma también amplió sus negocios hacia Toyota a través de Autosiglo. De ese modo, el grupo dejó de estar asociado a una sola marca y avanzó en una estrategia de diversificación dentro del sector automotor.

La relevancia de esa trayectoria explica por qué su fallecimiento repercutió más allá de Brandsen: la actividad de las concesionarias alcanzó a ciudades con fuerte movimiento comercial y productivo de la provincia.

La despedida del Grupo Simone y la continuidad de la empresa

Al despedir a su fundador, el Grupo Simone recordó el comienzo de 1974 y destacó la transformación de un pequeño emprendimiento en una compañía sostenida por varias generaciones.

En ese mensaje, la empresa definió a Guillermo Simone como una figura asociada al esfuerzo, el trabajo y la visión emprendedora. También señaló que su legado continúa a través de las nuevas generaciones de la familia, que hoy participan en la conducción de la firma.