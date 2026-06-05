Murió el indio solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino

El mundo de la música argentina atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse este viernes 5 de junio el fallecimiento de Indio Solari, uno de los artistas más trascendentes y convocantes de la historia del rock nacional. Tenía 77 años.

La noticia generó una inmediata conmoción entre músicos, seguidores y referentes de la cultura argentina. Solari, cuyo nombre real era Carlos Alberto Solari, se convirtió en una figura emblemática gracias a su trayectoria al frente de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación que marcó a varias generaciones y se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes en el país.

Nacido el 17 de enero de 1949, desarrolló una carrera caracterizada por una fuerte identidad artística, letras de gran profundidad y una relación única con su público. Tras la disolución de Los Redondos en 2001, continuó una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada una de sus presentaciones.

Durante la última década convivió con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que él mismo había revelado públicamente. A pesar de las limitaciones que la afección le provocó, mantuvo una intensa actividad artística y siguió siendo una referencia ineludible dentro de la música argentina.

Su legado musical, cultural y social trasciende generaciones. Canciones, discos y recitales multitudinarios lo consolidaron como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock en español.

La noticia continúa en desarrollo y se esperan más detalles sobre las despedidas, homenajes y manifestaciones de afecto que seguramente surgirán en todo el país durante las próximas horas.