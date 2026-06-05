Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino

Por Francisco Díaz
Murió el indio solari, una de las figuras más influyentes del rock argentino

El mundo de la música argentina atraviesa una jornada de profundo pesar tras conocerse este viernes 5 de junio el fallecimiento de Indio Solari, uno de los artistas más trascendentes y convocantes de la historia del rock nacional. Tenía 77 años.

La noticia generó una inmediata conmoción entre músicos, seguidores y referentes de la cultura argentina. Solari, cuyo nombre real era Carlos Alberto Solari, se convirtió en una figura emblemática gracias a su trayectoria al frente de la legendaria banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agrupación que marcó a varias generaciones y se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes en el país.

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Nacido el 17 de enero de 1949, desarrolló una carrera caracterizada por una fuerte identidad artística, letras de gran profundidad y una relación única con su público. Tras la disolución de Los Redondos en 2001, continuó una exitosa carrera solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, convocando multitudes en cada una de sus presentaciones.

Durante la última década convivió con la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que él mismo había revelado públicamente. A pesar de las limitaciones que la afección le provocó, mantuvo una intensa actividad artística y siguió siendo una referencia ineludible dentro de la música argentina.

Su legado musical, cultural y social trasciende generaciones. Canciones, discos y recitales multitudinarios lo consolidaron como uno de los artistas más influyentes de la historia del rock en español.

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La noticia continúa en desarrollo y se esperan más detalles sobre las despedidas, homenajes y manifestaciones de afecto que seguramente surgirán en todo el país durante las próximas horas.

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