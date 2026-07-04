La selección argentina venció a cabo verde y jugará los octavos de final del mundial: día, hora y cronograma

La Selección Argentina sufrió pero consiguió el pase a los octavos de final tras ganarle 3 a 2 a Cabo Verde en un partido electrizante.

Con la clasificación asegurada, millones de hinchas ya se preguntan cuándo vuelve a jugar la Scaloneta y qué canales transmitirán el próximo desafío.

El equipo capitaneado por Lionel Messi no tiene margen de descanso y ya conoce el día, la hora y el rival para la próxima fase eliminatoria.

El próximo rival confirmado en octavos de final

Luego de dejar en el camino al duro conjunto africano, la Albiceleste se medirá en la próxima ronda contra la Selección de Egipto.

El conjunto egipcio llega a esta instancia con el ánimo en alto tras eliminar a Australia por penales en los dieciseisavos de final.

Día y horario del partido de la Selección Argentina

El esperado cruce por los octavos de final se disputará el próximo martes 7 de julio.

La pelota rodará a partir de las 13:00 (hora de Argentina), en lo que promete ser un horario ideal para cortar la jornada laboral.

El encuentro se llevará a cabo en el imponente estadio de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

Cómo ver el partido en vivo y canales de transmisión

El partido de octavos de final se podrá seguir en directo a través de la pantalla tradicional de TyC Sports.

Quienes tengan el servicio básico o HD podrán sintonizarlo en los canales 22/101 de Flow, 629/1629 de DirecTV y 106/1016 de Telecentro.

Para verlo de forma online desde el celular o la tablet, estará disponible en la plataforma digital TyC Sports Play de manera gratuita.

El camino restante de la Scaloneta hacia la final

Si la Selección Argentina logra superar a Egipto el martes, el calendario de cara al título ya tiene sus fechas y sedes confirmadas.

Los cuartos de final se jugarían el sábado 11 de julio a las 22:00 en Kansas City, ante el ganador de Suiza, Colombia o Ghana.

Una hipotética semifinal está programada para el miércoles 15 de julio a las 16:00, regresando a la ciudad de Atlanta.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio a las 16:00 en el césped de Nueva Jersey.