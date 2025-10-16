Motorola lanza grandes descuentos por el Día de la Madre con hasta 35% off y cuotas sin interés

El Día de la Madre se acerca y, como cada año, las marcas lanzan promociones especiales para celebrar a las mamás. En esta ocasión, Motorola anunció una campaña con descuentos exclusivos y cuotas sin interés en varios de sus modelos más populares, una oportunidad ideal para quienes buscan sorprender con un regalo útil y de calidad.

Promociones vigentes hasta el 19 de octubre

Hasta el 19 de octubre, quienes ingresen al sitio oficial de Motorola Argentina podrán acceder a descuentos de hasta 35% y 12 cuotas sin interés, además de envíos gratis a todo el país.

La promoción incluye equipos de diferentes gamas, desde los modelos plegables premium hasta los más accesibles de la línea Moto g y e, pensados para distintos perfiles de usuario.

Modelos destacados con precios promocionales

A continuación, se detallan los principales equipos incluidos en la promoción del Día de la Madre, con sus precios actualizados y beneficios:

Motorola razr 60 ultra: desde $1.999.999 (antes $2.399.999 ) en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Motorola razr 60: desde $999.999 (antes $1.399.999 ) en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Motorola edge 60: desde $749.999 (antes $849.999 ) en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g86 5G: desde $579.999 (antes $599.999 ) en hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g56 5G: desde $449.999 (antes $499.999 ) en hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Motorola razr 50 ultra: desde $1.499.999 (antes $1.999.999 ) en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Motorola edge 50 fusion: desde $679.999 (antes $799.999 ) en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g85 5G (256 GB): desde $549.999 (antes $699.999 ) en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g35 (128 GB): desde $349.999 (antes $399.999 ) en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g15 (256 GB): desde $299.999 (antes $319.999 ) en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g15 (128 GB): desde $249.999 (antes $279.999 ) en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g05 (128 GB): desde $199.999 (antes $249.999 ) en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto g05 (64 GB): desde $169.999 (antes $219.999 ) en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis.

desde (antes ) en hasta y envío gratis. Moto e15 (64 GB): desde $139.999 (antes $189.999) en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis.

Beneficios adicionales y canales de compra

Todas las compras realizadas durante la campaña incluyen envío gratuito a cualquier punto del país, sin importar el monto final de la operación. Además, la marca ofrece diferentes medios de pago, con la posibilidad de abonar en cuotas fijas y sin recargo.

Quienes deseen aprovechar estas ofertas pueden hacerlo directamente desde la tienda online oficial de Motorola Argentina, donde se encuentran disponibles los modelos, colores y capacidades según stock.