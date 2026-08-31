Morosidad y créditos: cómo funcionará el cobro automático en cuentas y el descuento por recibo de sueldo

Si sacaste un préstamo personal con un banco, financiera o billetera virtual, el mecanismo para pagar las cuotas mensuales suma un cambio clave.

El Gobierno formalizó dos medidas diseñadas para frenar la morosidad, comenzando con el sistema de Cobro con Transferencia (CCT) del Banco Central y el descuento automático en el sueldo.

Cómo funciona el Cobro con Transferencia (CCT) en tus cuentas

La nueva herramienta desarrollada por el BCRA permite debitar de forma directa las cuotas del financiamiento obtenido:

Débito sobre la cuenta de origen: se aplicará en la misma cuenta bancaria o de pago donde la entidad desembolsó el dinero del préstamo.

se aplicará en la misma cuenta bancaria o de pago donde la entidad desembolsó el dinero del préstamo. Consentimiento y revención: requerirá la autorización expresa por única vez del usuario, quien conservará el derecho de revocar la medida en cualquier momento.

requerirá la del usuario, quien conservará el derecho de revocar la medida en cualquier momento. Límite de afectación: la cuota a descontar no podrá superar en ningún caso el 30% del ingreso mensual del cliente.

Intentos de cobro, notificaciones y aranceles fijados

El marco normativo estableció reglas específicas para el procedimiento de extracción de los fondos y los costos operativos:

Intentos programados: la entidad acreedora podrá realizar un intento inicial, un segundo a las 48 horas y un tercero a las 96 horas .

la entidad acreedora podrá realizar un intento inicial, un y un . Aviso previo: la norma obliga a enviar una notificación electrónica al usuario antes de ejecutar cualquier movimiento en la cuenta.

la norma obliga a enviar una antes de ejecutar cualquier movimiento en la cuenta. Costo operativo: el Banco Central reguló un arancel mínimo del 0,6% a cargo de los prestamistas, asignándoles la responsabilidad ante eventuales fraudes.

Limitaciones operativas y el arranque lento del sistema

Pese a la puesta en marcha fijada por el regulador, actores del sector financiero anticipan un impacto acotado en la práctica:

Restricción de cuota fija: la exigencia de descontar cuotas fijas e iguales complica a los préstamos pactados a tasa variable.

la exigencia de descontar complica a los préstamos pactados a tasa variable. Dinero en fondos comunes: el saldo invertido en billeteras virtuales no quedará disponible de forma directa para el débito automático.

el saldo invertido en no quedará disponible de forma directa para el débito automático. Uso concentrado: el mecanismo beneficiará principalmente a financieras independientes que depositan sus créditos en cuentas de otros bancos.

Descuentos directos sobre el recibo de sueldo

La segunda etapa impulsada dentro de la reforma laboral permitirá cobrar las deudas directamente del haber laboral registrado: