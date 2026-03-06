Monotributo 2026: ARCA activa recategorizaciones de oficio por cruce de datos en billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha iniciado este mes de marzo de 2026 una ofensiva de fiscalización digital sin precedentes sobre el universo de los monotributistas. Mediante el uso de algoritmos avanzados y el cruce sistémico de información, el organismo comenzó a notificar de forma masiva recategorizaciones de oficio a contribuyentes cuyos movimientos en billeteras virtuales y consumos con tarjeta no coinciden con su facturación declarada.

El foco del conflicto radica en que el sistema informático procesa los ingresos de plataformas como Mercado Pago, Personal Pay y MODO de manera global, lo que ha generado saltos de categoría automáticos e incluso exclusiones directas hacia el Régimen General (IVA y Ganancias) para quienes superaron los topes máximos.

El algoritmo bajo la lupa: qué detecta ARCA para subirte de categoría

A diferencia de años anteriores, la fiscalización de 2026 ya no analiza transacciones aisladas, sino que evalúa el “perfil de consumo” del sujeto. Las entidades financieras y las fintech están obligadas a informar mensualmente los movimientos, y el cruce de datos actual ha revelado inconsistencias en conceptos que muchos usuarios consideraban “ajenos” al fisco.

Los puntos principales que activan las alertas del organismo son:

Gastos con tarjeta de crédito/débito: Si el total de tus consumos anuales supera el 80% de los ingresos máximos de tu categoría, el sistema presume que tenés ingresos omitidos.

Si el total de tus consumos anuales supera el 80% de los ingresos máximos de tu categoría, el sistema presume que tenés ingresos omitidos. Acreditaciones en billeteras virtuales: Las transferencias recibidas de terceros se computan como ventas, salvo que el contribuyente pueda demostrar lo contrario.

Las transferencias recibidas de terceros se computan como ventas, salvo que el contribuyente pueda demostrar lo contrario. Depósitos bancarios: Los ingresos de dinero en efectivo por terminales de autoservicio son seguidos de cerca.

Los ingresos de dinero en efectivo por terminales de autoservicio son seguidos de cerca. Bienes registrables: La compra de vehículos o propiedades cuyos valores no se condicen con la categoría de Monotributo declarada.

Cómo defenderse: 15 días clave para apelar la medida

Si recibiste una notificación en tu Domicilio Fiscal Electrónico informando que ARCA te subió de categoría de oficio, tenés un plazo de 15 días hábiles administrativos para presentar un descargo. Durante este tiempo, la ejecución de la nueva cuota queda en suspenso mientras se evalúa tu situación.

Para realizar el descargo de forma efectiva, debés ingresar a la web oficial con Clave Fiscal y adjuntar pruebas que justifiquen el origen de los fondos en disputa. Los argumentos válidos suelen ser:

Transferencias entre cuentas propias: Demostrar que el dinero movido entre bancos y billeteras es el mismo capital.

Demostrar que el dinero movido entre bancos y billeteras es el mismo capital. Préstamos bancarios: Presentar el contrato del crédito recibido que justifica la acreditación de una suma importante.

Presentar el contrato del crédito recibido que justifica la acreditación de una suma importante. Herencias o donaciones: Documentación legal que respalde ingresos extraordinarios no gravados por el impuesto.

Documentación legal que respalde ingresos extraordinarios no gravados por el impuesto. Venta de bienes de uso: Si vendiste un auto o un electrodoméstico usado, esto no computa para el tope de facturación de tu actividad profesional.

El impacto de las billeteras virtuales en el reporte al fisco

Es importante recordar que las billeteras virtuales informan al organismo cuando los saldos o movimientos mensuales superan los umbrales establecidos por la normativa vigente (actualmente ajustados en torno a los $500.000 para saldos y $1.000.000 para ingresos/egresos acumulados). Superar estos montos no implica una sanción inmediata, pero coloca al contribuyente en una zona de “monitoreo preventivo“.

La recomendación de los tributaristas es clara: facturar cada venta realizada por medios digitales y evitar utilizar la cuenta del Monotributo para recibir “dinero compartido” de cenas o regalos grupales, ya que el sistema no distingue la intención detrás de la transferencia y la suma al total anual facturado.