Monotributo 2026: estas son las escalas de facturación que definió ARCA para la recategorización

Con el cierre del año y la revisión de ingresos acumulados, miles de contribuyentes comienzan a analizar su situación fiscal de cara al próximo período. En ese contexto, el régimen simplificado vuelve a estar en el centro de la escena, ya que la permanencia dentro del monotributo depende de cumplir con una serie de parámetros que se actualizan de forma periódica.

Qué es el monotributo y a quiénes alcanza en 2026

El monotributo está destinado a personas que desarrollan actividades independientes, comerciales o de servicios, siempre que sus ingresos anuales se mantengan dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Pueden adherir o permanecer en el régimen:

Trabajadores autónomos con facturación dentro de los topes permitidos

Pequeños comercios o empresas unipersonales

Contribuyentes que cumplan al menos 12 meses completos dentro del sistema

Superar los límites de facturación implica la recategorización obligatoria o, en casos extremos, la exclusión del régimen.

Cómo funciona la recategorización obligatoria en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció que la recategorización será obligatoria en enero, con plazo máximo hasta febrero de 2026. El trámite se basa en los ingresos obtenidos durante todo 2025.

No realizar el procedimiento en tiempo y forma puede derivar en:

Multas económicas

Intereses por pagos fuera de término

Riesgo de exclusión del monotributo

Pérdida de la cobertura de obra social

Por eso, conocer las escalas actualizadas es clave para evitar inconvenientes.

Escalas del monotributo vigentes para 2026

ARCA confirmó las escalas de facturación anual, que determinan en qué categoría debe ubicarse cada contribuyente según sus ingresos brutos acumulados.

Estas son las escalas del monotributo que se toman como referencia para la recategorización:

Categoría A : hasta $8.992.597,87

: hasta $8.992.597,87 Categoría B : hasta $13.175.201,52

: hasta $13.175.201,52 Categoría C : hasta $18.473.166,15

: hasta $18.473.166,15 Categoría D : hasta $22.934.610,05

: hasta $22.934.610,05 Categoría E : hasta $26.977.793,60

: hasta $26.977.793,60 Categoría F : hasta $33.809.379,57

: hasta $33.809.379,57 Categoría G : hasta $40.431.835,35

: hasta $40.431.835,35 Categoría H : hasta $61.344.853,64

: hasta $61.344.853,64 Categoría I : hasta $68.664.410,05

: hasta $68.664.410,05 Categoría J : hasta $78.632.948,76

: hasta $78.632.948,76 Categoría K: hasta $94.805.682,90

Estos topes son los que determinan quiénes pueden seguir dentro del régimen simplificado y en qué categoría corresponde quedar encuadrado.

Qué parámetros analiza ARCA además de la facturación

Si bien la facturación anual es el dato central, ARCA también tiene en cuenta otros criterios al momento de la recategorización:

Superficie afectada a la actividad

Consumo de energía eléctrica

Monto de alquileres devengados

Tipo de actividad desarrollada

La combinación de estos factores define la categoría final del contribuyente.

Qué pasa si se superan las escalas del monotributo

Cuando un monotributista supera el límite máximo permitido para su categoría:

Debe recategorizarse si aún está dentro del tope general

si aún está dentro del tope general Puede quedar excluido del régimen si excede el máximo de la categoría K

si excede el máximo de la categoría K Pasa al régimen general, con obligaciones impositivas más complejas

Por eso, revisar con anticipación los ingresos acumulados durante 2025 es fundamental.

Casos especiales contemplados por la normativa

La regulación vigente contempla procedimientos específicos para situaciones particulares, como:

Extranjeros

Residentes en el exterior

Sucesiones indivisas

Empresas y sociedades

En estos casos, ARCA aplica criterios diferenciados que deben ser analizados de forma individual.

Fechas clave a tener en cuenta para 2026

Para evitar sanciones y mantener la continuidad en el monotributo, es importante recordar:

Enero 2026 : inicio del período de recategorización

: inicio del período de recategorización 20 de febrero de 2026: vencimiento del trámite obligatorio

Cumplir con estas fechas y verificar correctamente las escalas permite seguir operando dentro del régimen sin inconvenientes durante todo el año.