Fin de un beneficio: arca elimina los 5 envíos anuales de u$s400 para compras en el exterior

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) prepara una profunda reforma estructural que promete cambiar las reglas del juego de manera definitiva para todas las plataformas de comercio electrónico.

A continuación, te detallamos los puntos clave, las fechas y los nuevos mecanismos que impactarán directamente en tus compras internacionales.

El fin del beneficio de los 5 envíos anuales

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, confirmó de manera oficial que el régimen actual de cinco envíos anuales con trazabilidad de u$s400 libres de impuestos va a desaparecer.

Las autoridades argumentan que el sistema vigente “se desbordó” y que el organismo perdió el control fiscal sobre los domicilios declarados en cada operación.

Esta desregulación previa facilitó maniobras donde se utilizaban claves fiscales de personas fallecidas o menores de edad para saltarse los controles existentes.

Cuándo entra en vigencia el nuevo esquema de control

Aunque todavía se trabaja en los detalles regulatorios finales, las medidas de trazabilidad informática ya comenzaron a ejecutarse durante fines de junio de 2026.

La Aduana busca implementar un cruce inmediato entre el número de CUIT y el domicilio fiscal real de cada comprador al momento exacto de hacer el pago.

De esta manera, se bloqueará de forma automática a cualquier usuario que no esté en condiciones legales de operar antes de que la mercadería viaje.

La prueba piloto con Amazon y el cobro anticipado

Para reemplazar el modelo que se elimina, la aduana argentina puso en marcha una primera prueba piloto con Amazon para cambiar el método de recaudación.

El objetivo central es avanzar hacia un esquema internacional donde el propio marketplace extranjero perciba los tributos en el momento de la compra.

Esto eliminará por completo los envíos bajo el régimen actual de exenciones, dándole a las autoridades la información de la carga de forma anticipada.

Nuevos turnos obligatorios y fin del colapso logístico

Para evitar demoras excesivas en los depósitos de Ezeiza, ARCA tomará de forma directa el control absoluto del sistema de turnos para los couriers privados.

La medida se ampara en la resolución vigente 3778/2015, lo que le permite al Estado confeccionar un nuevo manual operativo de asignación.

Con este paquete de digitalización integral, prometen reducir los tiempos de procesamiento en las terminales aeroportuarias en al menos una hora por paquete.