Milei defendió a su hermana acusada de corrupción y denunció operaciones en su contra

El presidente Javier Milei se encuentra en medio de un nuevo escándalo político relacionado con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Las tensiones aumentaron tras la filtración de audios que involucran al exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo. Milei salió en defensa de su hermana, Karina Milei, acusada de recibir coimas, y arremetió contra opositores y medios que, según él, estarían orquestando una “operación” para desestabilizar su gobierno.

¿Quién es Diego Spagnuolo y qué revelan los audios?

Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, figura central en el escándalo, fue señalado por Milei como alguien que debería haber denunciado cualquier irregularidad en la agencia si realmente poseía pruebas. “Si tenía esa certeza, tenía la obligación de denunciarlo”, comentó el presidente. En respuesta a la filtración de los audios, Milei aseguró haber desplazado a Spagnuolo del cargo y tomado intervención en la Andis.

Defensa de la familia y críticas a la oposición

En una entrevista con Radio Mitre, Milei descalificó las acusaciones que apuntan a su hermana. Las describió como “muy tontas”, argumentando que si se puede obtener el 100% de un beneficio, no sería lógico quedarse con solo el 3%. Además, reiteró su desconfianza hacia ciertos medios de comunicación y sectores opositores que, según él, están detrás de “operaciones en su contra”.

La percepción de ataques políticos y su impacto en la imagen presidencial

Milei afirmó que los ataques a su hermana no son solo un intento de perjudicarla, sino también un intento de desestabilizarlo como líder. Comparó estos ataques con la mirada que se tiene sobre sus mascotas, señalando que toparse con su familia es lo mismo que meterse con un hijo. En sus declaraciones, el presidente también cuestionó el manejo de la Andis antes de su llegada al poder, argumentando que su hermana había tomado decisiones para mejorar la situación del organismo.