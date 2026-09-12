Mercado Libre reduce a $15.000 el monto mínimo para tener envíos gratis en todo el país

Conseguir envíos sin cargo al realizar compras online suele exigir sumar productos al carrito hasta alcanzar montos elevados que no siempre se adaptan a la necesidad diaria del comprador.

A partir de una importante modificación en sus políticas de beneficios, conseguir la entrega gratuita en artículos de menor valor será mucho más accesible de forma inmediata.

Nuevo piso de compra para entregas sin costo

A partir del lunes 15 de septiembre, el límite mínimo de compra para acceder a envíos gratis a través del sistema Meli+ baja de $33.000 a $15.000.

Esta rebaja representa una reducción de más del 50% en el monto exigido, facilitando la compra de artículos de consumo cotidiano, supermercado y farmacia.

El costo de esta medida es asumido de manera directa por la compañía, por lo que no generará comisiones extra ni modificaciones en las tarifas que pagan los vendedores del sitio.

Planes de inversión y foco en los compradores

El anuncio fue realizado por el country manager de la empresa, Adrián Ecker, durante la segunda edición del Mercado Libre Experience en La Rural.

La iniciativa forma parte de un desembolso proyectado de US$ 3.400 millones para 2026, orientado a fortalecer la infraestructura logística y financiera en todo el país.

El objetivo central es dinamizar el consumo fuera del Gran Buenos Aires y duplicar la masa de suscriptores al programa de beneficios en un plazo de doce meses.

Red logística y alcance territorial

Para sostener la mayor demanda de paquetes, la empresa cuenta con una red de 45 centros de distribución que abarcan más de 324.000 metros cuadrados.

La infraestructura se complementa con 1.142 agencias barriales distribuidas en 23 provincias, permitiendo que la distancia promedio de un usuario a un punto de despacho sea de solo 500 metros.

Este despliegue busca acelerar los tiempos de entrega y absorber el incremento de tráfico que generará la reducción del umbral de envío.

Impacto económico y generación de empleo

De acuerdo con el informe privado Efecto MELI, la actividad de la plataforma generó un impacto económico total de US$ 5.400 millones durante 2025, equivalente a casi el 1% del PBI nacional.

En materia laboral, la red logística y comercial sostiene 126.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

A su vez, la plataforma canaliza las operaciones de 3,5 millones de pymes y emprendedores, impulsando la digitalización del comercio minorista en la región.