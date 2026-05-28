La costa tendrá un hotel internacional de lujo: dónde estará y cuándo abrirá

El Partido de La Costa se prepara para recibir una de las inversiones hoteleras más importantes de los últimos años en la Costa Atlántica bonaerense. La cadena española Meliá Hotels International avanzará con un complejo de categoría internacional en Costa del Este, una localidad reconocida por su perfil residencial, sus playas tranquilas y su entorno de bosque.

El proyecto genera expectativa no solo por el desembarco de una marca global, sino también por lo que puede significar para la región: más empleo, mayor movimiento turístico y una apuesta concreta por extender la actividad más allá de la temporada de verano.

Un hotel internacional frente al mar

El desarrollo estará ubicado frente al mar en Costa del Este y operará bajo la marca INNSiDE by Meliá, una línea de la cadena española orientada a hoteles de estilo contemporáneo, con espacios pensados tanto para viajeros de placer como para quienes combinan descanso y trabajo.

La inversión prevista ronda los u$s 18 millones y la apertura está proyectada para diciembre de 2027. La iniciativa se realizará junto al grupo argentino Almarena, que ya tiene presencia en la zona y forma parte del desarrollo turístico local.

Según los detalles difundidos, el complejo contará con 102 habitaciones, 60 branded residences, spa, propuestas gastronómicas y áreas comunes. También incorporará espacios para eventos, un punto que puede ser clave para posicionar a Costa del Este como destino durante todo el año.

Por qué puede cambiar el perfil turístico de Costa del Este

La llegada de Meliá apunta a un segmento que todavía tiene margen de crecimiento en la Costa Atlántica: el turismo corporativo, los eventos y las escapadas fuera de temporada alta. En una región donde buena parte de la actividad se concentra entre diciembre y marzo, ese enfoque puede ayudar a sostener movimiento económico durante más meses.

El hotel tendrá un salón para eventos con capacidad estimada para entre 300 y 400 personas, lo que abre la posibilidad de recibir encuentros empresariales, jornadas, reuniones institucionales, celebraciones y actividades vinculadas al turismo de reuniones.

Entre los puntos más importantes del proyecto se destacan:

Ubicación frente al mar , uno de los principales atractivos de Costa del Este.

, uno de los principales atractivos de Costa del Este. Inversión privada de alto impacto , estimada en u$s 18 millones.

, estimada en u$s 18 millones. Apertura prevista para diciembre de 2027 , de cara a una temporada clave.

, de cara a una temporada clave. Espacios para eventos , con capacidad para cientos de personas.

, con capacidad para cientos de personas. Generación de empleo, tanto durante la obra como en la operación.

Los números del proyecto

El complejo tendrá cerca de 10.000 metros cuadrados cubiertos y otros 2.500 metros cuadrados de espacios descubiertos. Las habitaciones tendrán un promedio estimado de entre 33 y 34 metros cuadrados, con una propuesta orientada a un público que busca servicios de mayor categoría.

Proyecto Detalle previsto Ubicación Costa del Este, Partido de La Costa Marca INNSiDE by Meliá Inversión Alrededor de u$s 18 millones Apertura estimada Diciembre de 2027 Habitaciones 102 Residencias 60 branded residences Empleo estimado Entre 250 y 300 puestos directos e indirectos

Empleo y movimiento económico para la región

Otro de los puntos centrales es el impacto laboral. De acuerdo con las estimaciones conocidas, la construcción y puesta en marcha del hotel podrían generar entre 250 y 300 puestos de trabajo directos e indirectos. Ese movimiento incluye tareas vinculadas a la obra, servicios, gastronomía, mantenimiento, administración, hotelería y proveedores locales.

Para el Partido de La Costa, la noticia llega en un momento en el que varios destinos turísticos buscan diversificar su oferta y atraer inversiones que no dependan únicamente del turismo masivo de verano. La llegada de una cadena internacional puede funcionar como señal para nuevos desarrollos privados en la zona.

La apuesta de Meliá por Argentina

Meliá Hotels International ya venía analizando una expansión más fuerte en el país. La compañía proyecta sumar nuevos hoteles en Argentina durante los próximos años, con desarrollos en distintos destinos turísticos y urbanos.

En ese esquema, Costa del Este aparece como una apuesta estratégica dentro de la Costa Atlántica bonaerense. La localidad combina playa, bosque y tranquilidad, un perfil que puede atraer tanto a familias como a visitantes que buscan una experiencia más exclusiva que la de los centros turísticos tradicionales.

Si se cumplen los plazos previstos, el nuevo hotel abrirá sus puertas en diciembre de 2027 y podría convertirse en uno de los desarrollos más relevantes para el turismo del Partido de La Costa en los próximos años.