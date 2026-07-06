Tragedia en la ruta 5: un triple choque dejó un padre y su hijo muertos y varios heridos

Un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 350, en jurisdicción de Pehuajó, dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridos, tras una violenta colisión que involucró a un automóvil, una camioneta y un camión.

De acuerdo con la información preliminar, por causas que aún son materia de investigación, un Honda Civic, una Chevrolet S10 y un camión protagonizaron un fuerte impacto que movilizó a un importante operativo de emergencia.

Las víctimas fatales fueron el conductor del Honda Civic y su hijo menor de edad, quienes viajaban en la parte delantera del vehículo. Ambos fallecieron en el lugar como consecuencia de la violencia del choque.

En el asiento trasero del automóvil se trasladaban la esposa del conductor y la hija de la familia. Ambas sobrevivieron al siniestro y fueron asistidas por los servicios de emergencia antes de ser trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde recibieron atención médica.

Según informaron medios locales, la familia tenía raíces en Pehuajó, aunque actualmente residía en la Ciudad de Buenos Aires. Al momento del accidente regresaban hacia la Capital Federal luego de una visita a la citada ciudad bonaerense.

Por otra parte, los dos ocupantes de la Chevrolet S10 también resultaron con diversas lesiones y fueron atendidos en el lugar por los equipos sanitarios.

Las primeras reconstrucciones realizadas por los investigadores señalan que el impacto de mayor violencia se produjo entre el Honda Civic y la camioneta, mientras que el camión también quedó involucrado en la secuencia del siniestro. No obstante, las circunstancias exactas que desencadenaron la tragedia continúan siendo analizadas mediante pericias.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, mientras que en el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia para asistir a las víctimas y relevar pruebas.

Como consecuencia del operativo y de las tareas periciales, el tránsito sobre la Ruta Nacional 5 permaneció parcialmente restringido durante varias horas.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de las dos víctimas fatales.