Más seguridad en pagos con tarjeta: es ley la iniciativa de Gabriela Demaría para proteger a los usuarios

Ignacio Hernández
La Legislatura bonaerense aprobó la Ley impulsada por la senadora de Unión por la Patria, Gabriela Demaría, que refuerza la protección de las personas consumidoras y usuarias en el uso de tarjetas de crédito y débito. A partir de su promulgación, las y los titulares tendrán derecho a operar por sí mismos el posnet al realizar pagos.

La nueva norma establece que las personas consumidoras y usuarias podrán introducir sus tarjetas de crédito o débito en los dispositivos de cobro sin necesidad de entregarlas, junto con su DNI, a los proveedores de bienes y servicios. Sin embargo, deberán exhibir la documentación para corroborar identidad y titularidad.

El objetivo es resguardar la seguridad y los datos personales, prevenir estafas y robos e incorporar a la legislación provincial las mejores prácticas internacionales en la materia.

En los fundamentos del proyecto, Demaría señaló que es habitual que las y los clientes entreguen sus tarjetas y documentos a dependientes de comercios, perdiéndolos de vista durante varios minutos. Ese lapso, advirtió, puede ser suficiente para fotografiar datos sensibles, efectuar pagos indebidos o clonar la tarjeta.

La senadora, que preside la Comisión de Personas Usuarias y Consumidoras, aclaró además que la aplicación de la norma es optativa: quienes lo prefieran podrán seguir entregando la tarjeta para completar la operación.

