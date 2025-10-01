Más de 400 bailarines brillaron en la tercera edición de “Danza en el Mar Activa” en La Costa

El pasado domingo 28 de septiembre, Mar de Ajó fue el escenario de la tercera edición de “Danza en el Mar Activa”, un evento que reunió a más de 400 bailarines en el Espacio Multicultural, bajo la dirección de Julio Medina y organizado por el Ballet Municipal de La Costa.

¿Qué ofreció el programa de danza en Mar de Ajó?

La jornada comenzó con la presentación del elenco juvenil del Ballet de La Costa, que deleitó al público con su repertorio titulado “Canillitas”, dirigido por Mariano Romero. Posteriormente, se sucedieron distintas academias y agrupaciones que exhibieron su talento en el escenario:

Fomento San Bernardo

Alumnos del Colegio San Bernardo

Simplemente Danza

Ragazza

Il Corpo

Ritmo Taller

Danzas Argentinas

Taller de Folklore Adultos (MC)

Raíces Gauchas

Danza de Mi Tierra

Gauchos de Güemes

En la segunda parte del evento, después de un breve intervalo, el escenario continuó rebosante de energía a cargo de:

Out Shines

Grupo Mayores de Allá y Té

Danza de Mi Tierra

Afroditas

Elenco infantil folclórico del Ballet de La Costa

Elenco Juvenil BDLC

Ragazza

Danzas Argentinas

Raíces Gauchas

Sembrando Tradición

Out Shine

Un espacio de encuentro artístico para la comunidad

“Danza en el Mar Activa” se consolidó como un verdadero espacio de encuentro artístico, donde la comunidad pudo disfrutar de diversas expresiones dancísticas, promoviendo la identidad cultural de la región. El público colmó las instalaciones, destacando el interés por las diferentes disciplinas y estilos presentados.

Este evento no solo celebra la danza, sino que busca fortalecer lazos entre artistas y espectadores, fomentando el intercambio cultural en una atmósfera vibrante y festiva.

Próximas presentaciones del Ballet Municipal de La Costa

El elenco del Ballet Municipal de La Costa no se detiene, ya que tiene programada una presentación este domingo a las 20:00 en el Auditorio de San Bernardo. Este espectáculo forma parte de un festival de danza que se desarrollará en la localidad, continuando con la promoción de la rica oferta cultural del Partido de La Costa.