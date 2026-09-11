Una ciudad bonaerense se prepara para dos días de fiesta con entrada gratis y una competencia muy esperada

Hay fiestas bonaerenses que logran convertir una receta simple en una escapada con identidad propia. Eso es lo que vuelve a pasar este fin de semana con la Fiesta del Buñuelo Navarrense, una celebración gratuita que cada año gana más visitantes por una mezcla que suele funcionar muy bien: comida casera, feria, música y vida de pueblo.

El atractivo no está solamente en comer algo rico. También pesa la experiencia completa: caminar entre puestos, mirar cómo se preparan los buñuelos, pasar varias horas al aire libre y aprovechar una salida distinta sin alejarse demasiado. En esa lógica se mueve buena parte del tráfico que hoy generan las fiestas y eventos de temporada en la Provincia.

La ciudad en cuestión es Navarro, que volverá a poner en escena una de sus celebraciones más queridas. La propuesta, además, llega con un plus que siempre despierta interés: la competencia para elegir el mejor buñuelo de la edición.

La Fiesta del Buñuelo en Navarro ya tiene fecha y entrada gratis

La 18ª Fiesta del Buñuelo Navarrense se realizará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, desde las 10:00, en el Predio del Fortín. La entrada será libre y gratuita, algo que vuelve todavía más atractiva la escapada para quienes buscan un plan familiar de fin de semana.

El calendario turístico bonaerense la incluye entre las propuestas destacadas de septiembre, junto con otras fiestas gastronómicas que vienen mostrando buen movimiento. Navarro, de hecho, se metió en ese circuito gracias a una idea sencilla: poner en valor una preparación popular y transformarla en el centro de una fiesta.

La Fiesta del Buñuelo combina gastronomía, feria y música durante dos jornadas.

Qué habrá durante las dos jornadas

El eje de la celebración son, naturalmente, los buñuelos artesanales. Habrá puestos dedicados a su elaboración y venta, además de otros espacios gastronómicos para completar la salida. A eso se suman food trucks, feria de emprendedores, artesanos y espectáculos musicales para pasar varias horas en el predio.

Uno de los momentos más esperados volverá a ser el Gran Premio al mejor buñuelo, una competencia que ya se convirtió en parte de la identidad del evento. Ese concurso funciona como gancho para el público, pero también como símbolo de algo más profundo: la fiesta conserva un fuerte anclaje en recetas familiares y en el orgullo local.

Degustación de buñuelos en distintos puestos.

en distintos puestos. Sector de feria y emprendedores .

. Espectáculos musicales y animación durante el día.

y animación durante el día. Espacio gastronómico con otras propuestas para almorzar o merendar .

. Competencia por el mejor buñuelo de la edición.

Por qué Navarro se convirtió en una escapada fuerte

La fiesta funciona porque suma varios factores. Por un lado, ofrece una excusa concreta para viajar: no es una agenda abierta ni un paseo genérico, sino un evento con fecha, producto central y ambiente bien marcado. Por otro, Navarro ya tiene una base turística previa vinculada a su laguna, a su historia y a la tranquilidad de una ciudad de escala amable.

Eso permite que muchos visitantes lleguen por la fiesta y terminen extendiendo la salida. Algunos recorren el centro, otros aprovechan para ir hasta la laguna o simplemente se quedan gran parte del día en el predio. Esa combinación entre evento puntual y escapada de cercanía es justamente lo que mejor viene funcionando en este microcluster.

Además, al tratarse de una celebración gratuita, el gasto principal queda concentrado en la comida y en eventuales compras dentro de la feria. Para muchas familias, eso hace una diferencia importante a la hora de decidir un plan de fin de semana.

Qué conviene tener en cuenta antes de ir

Como ocurre con la mayoría de las fiestas populares, los horarios de mayor movimiento suelen concentrarse desde el mediodía en adelante. Si querés recorrer los puestos con más tranquilidad, conviene llegar temprano. También es recomendable revisar el pronóstico y llevar ropa cómoda, porque buena parte de la propuesta se vive al aire libre.

Navarro vuelve a demostrar así que una celebración local puede volverse un gran imán regional cuando tiene identidad, gastronomía y una buena historia para contar. Y en este caso, esa historia se cuenta a través de una receta que sigue convocando a miles.