Ley de arbolado en provincia: buscan exigir viveros escolares y plantar un árbol por nacimiento

Si te preocupa la falta de sombra en tu barrio o el impacto de las olas de calor en las calles, una nueva medida legislativa apunta a cambiar el ecosistema urbano.

Presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Senadores bonaerense para crear un Plan Provincial de Arbolado, enfocado en multiplicar la vegetación, proteger los árboles existentes y combatir la crisis climática.

Extensión de la masa arbórea y foco en especies nativas

La iniciativa impulsada por la senadora Malena Galmarini contempla una estrategia de forestación masiva con criterios biológicos específicos para la región:

Especies autóctonas: se priorizará el uso de vegetación nativa adaptada al suelo y clima local para asegurar mayor supervivencia con menor consumo de agua.

se priorizará el uso de vegetación nativa adaptada al suelo y clima local para asegurar mayor supervivencia con menor consumo de agua. Sombra y resiliencia: busca reducir el efecto de “isla de calor” en las grandes concentraciones urbanas y absorber excedentes hídricos en épocas de lluvias intensas.

Sanciones y restricciones severas para proteger los ejemplares

Para frenar la pérdida de cobertura vegetal, el texto fija regulaciones estrictas y castigos para quienes dañen los ejemplares públicos:

Protección de raíces y follaje: prohíbe la tala, extracción, poda no autorizada y cualquier acción que altere el desarrollo natural del árbol.

prohíbe la tala, extracción, poda no autorizada y cualquier acción que altere el desarrollo natural del árbol. Prohibición de sustancias: se sancionará el uso de productos químicos tóxicos, quemaduras o la colocación de elementos pesados sobre el tronco.

“Un nacimiento, un árbol” y viveros en los colegios

El proyecto combina la concientización con la participación activa de los vecinos mediante programas sociales y educativos:

Iniciativa natal: se propone la plantación simbólica de un árbol por cada nacimiento registrado en el territorio para expandir de forma sostenida la cobertura verde.

se propone la plantación simbólica de registrado en el territorio para expandir de forma sostenida la cobertura verde. Viveros escolares: busca instalar espacios de aprendizaje práctico en las escuelas para que los alumnos aprendan técnicas de siembra, cuidado y conservación desde temprana edad.

Impacto ambiental y metas frente al cambio climático

La propuesta busca establecer obligaciones concretas para el Estado provincial y los municipios en materia de gestión ambiental: