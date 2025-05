Le vaciaron la cuenta bancaria a Paula Bernini durante sus vacaciones: ¿Cómo fue la estafa virtual?

La periodista Paula Bernini fue víctima de una estafa virtual mientras disfrutaba de unas vacaciones en Italia junto a sus padres. Todo comenzó cuando recibió una notificación alertando sobre movimientos sospechosos en la cuenta bancaria donde percibe su sueldo. Al comunicarse con el banco, le informaron que se trataba de un supuesto error de sistema, pero al insistir y revisar en profundidad, descubrió que le habían vaciado la cuenta, afectando también fondos de su padre, destinados al pago de tarjetas.

La principal hipótesis apunta a un ataque de phishing, una técnica cada vez más frecuente mediante la cual los estafadores se hacen pasar por entidades bancarias a través de correos, mensajes o llamados falsos para obtener datos sensibles como claves o tokens.

El especialista en ciberseguridad Julio López explicó que ningún banco ni fintech se comunica por teléfono para advertir sobre movimientos extraños y mucho menos solicita claves o datos confidenciales. Advirtió que este tipo de ataques suelen aprovechar momentos de distracción o contextos de viaje, como en el caso de Bernini, para lograr su objetivo.

“Hoy me metí para poder pagar justamente las tarjetas y me di cuenta de que no tenía la plata. No puedo creerlo“, confesó Paula, entre lágrimas, a través de sus redes sociales.

Ahora, con más claridad y tranquilidad, la cronista utilizó su cuenta de Instagram, donde la sigue casi medio millón de personas, para actualizar su estado de situación. Ante la preocupación de sus seguidores, Bernini explicó: “Estamos en el aeropuerto rumbo a Madrid, vamos a pasar los últimos días ahí y el domingo vuelvo a Buenos Aires”.

“No tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente que me pasó un contacto del banco o me dieron un consejo o me ofrecieron plata, estoy súper agradecida”, comenzó diciendo.

A pesar del mal momento, la periodista se mostró entera y agradeció los mensajes de apoyo que recibió. “Esto no te arruina la vida, pero sí te hace pasar un momento muy angustiante”, expresó. También pidió a sus seguidores que extremen los cuidados con sus cuentas bancarias, eviten abrir enlaces desconocidos y desconfíen de llamados sospechosos.

Ante una estafa virtual, los expertos recomiendan:

Contactar de inmediato al banco y solicitar el bloqueo de las cuentas.

y solicitar el bloqueo de las cuentas. Realizar la denuncia formal ante la entidad financiera.

ante la entidad financiera. Guardar el número de reclamo o expediente para seguimiento.

para seguimiento. Cambiar todas las claves de acceso y activar el segundo factor de autenticación si está disponible.

El caso de Paula Bernini vuelve a poner en agenda la importancia de estar alerta frente a las nuevas modalidades de delito digital, que afectan tanto a personas comunes como a figuras públicas.