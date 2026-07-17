¿la selección a casa rosada? Qué evalúa el gobierno tras el pase a la final

Si te preguntás cómo será el recibimiento de la Selección Argentina tras la histórica victoria ante Inglaterra, la respuesta es que el Gobierno ya mueve piezas. El presidente Javier Milei quiere evitar la desorganización de 2022 y ha puesto la Casa Rosada a disposición del plantel, buscando ofrecer un espacio neutral para el festejo.

El objetivo del mandatario es claro: que los jugadores tengan un lugar donde celebrar sin “interferencia política”. Milei prometió que, si el equipo decide asistir, el día del evento vaciará la casa de Gobierno para que el logro sea exclusivamente de los futbolistas y los hinchas.

El antecedente de 2022 y la sombra de la política

En el Mundial de Qatar, el expresidente Alberto Fernández intentó el mismo ofrecimiento pero los jugadores declinaron la invitación. Ahora, el oficialismo espera un desenlace distinto tras la final del próximo domingo ante España, independientemente del resultado obtenido.

La relación con la AFA es un punto de tensión constante. Aunque existen canales de comunicación subterráneos a través del Ministerio de Justicia, la decisión final recaerá únicamente en los referentes del plantel, con Lionel Messi a la cabeza.

El desafío de seguridad: un operativo a tres bandas

El operativo de regreso es un rompecabezas logístico que requiere la coordinación entre tres administraciones que hoy mantienen posturas políticas enfrentadas:

Gobierno Nacional: Responsable de la seguridad federal y el interés en que el festejo sea ordenado.

Responsable de la seguridad federal y el interés en que el festejo sea ordenado. Provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof): A cargo del trayecto desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta el predio de la AFA.

A cargo del trayecto desde el Aeropuerto de Ezeiza hasta el predio de la AFA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jorge Macri): Responsable de la zona del Obelisco y alrededores, donde históricamente se concentra la multitud.

Lo que significa el Mundial para la agenda política

El Ejecutivo sabe que este evento deportivo es una bocanada de aire fresco en medio de la gestión. Si Argentina se consagra bicampeona mundial este domingo, el Gobierno ganará un tiempo valioso para profundizar sus reformas: