La justicia remata los bienes de garbarino: fechas, lotes y cómo participar

Tras decretarse la quiebra definitiva de la emblemática cadena de electrodomésticos, la Justicia dio inicio a la liquidación de sus activos. A través del sistema de subastas electrónicas, salen a remate desde vehículos y sistemas informáticos hasta mobiliario de oficinas con bases sumadas que superan los $22,39 millones.

Las fechas confirmadas para el remate de Garbarino y Garbarino Viajes

El proceso de remate judicial se dividió en dos etapas bien diferenciadas según cada unidad de negocio.

El primer remate arrancará el 24 de septiembre para los activos principales de Garbarino.

La segunda subasta se abrirá el 1° de octubre e irá hasta el 15 de octubre, abarcando exclusivamente el equipamiento de Garbarino Viajes.

Los lotes de mayor valor y los vehículos que salen a subasta

El activo más cotizado de la nómina es una camioneta Citroën Berlingo Furgón (modelo 2015) con una base fijada en $7,5 millones más 10,5% de IVA.

En Garbarino Viajes, el lote principal parte desde los $6,82 millones e incluye 32 sillas giratorias, mesas dobles, ficheros y pizarrones.

También destacan lotes informáticos con 12 monitores LED, impresoras y destructoras por $3,23 millones, y racks informáticos con routers por $850.000 más IVA.

Artículos de oficina, tecnología y herramientas desde $80.000

Los remates abarcan una amplia variedad de insumos rescatados de los antiguos locales comerciales de la empresa.

Se incluyen lotes de matafuegos por $100.000 más IVA, paneles de iluminación y estanterías desde $80.000 más IVA, y repuestos de calefones Orbis y Longvie por $250.000 más IVA.

Además, se subasta un combo de electrodomésticos (heladera, cafetera, pava eléctrica y microondas) más caja fuerte digital con base de $850.915.

Requisitos y plazos límite para participar como postor

Para ofertar en las subastas es obligatorio figurar en el Registro de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte Suprema.

Si bien el plazo para anotarse en el remate de Garbarino ya venció el 21 de septiembre, para Garbarino Viajes los interesados pueden inscribirse hasta el 28 de septiembre a las 11:00 horas.

Los fondos recaudados por la sindicatura serán destinados a saldar parte de las deudas acumuladas con los acreedores de la compañía.