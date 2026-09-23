¿Por qué cambia la fecha este año? La razón del festejo del Día de la Madre el 18 de octubre

Si ya estás organizando los preparativos, buscando ofertas o reservando un lugar para el almuerzo familiar, la fecha exacta de la celebración ya está confirmada en el calendario nacional. A diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo, en Argentina este festejo mantiene una tradición histórica muy particular.

Fecha confirmada para el Día de la Madre 2026 en Argentina

El Día de la Madre 2026 se celebrará el próximo domingo 18 de octubre.

Como ocurre todos los años en el país, la festividad queda fijada oficialmente para el tercer domingo de octubre.

La fecha mueve de manera directa la actividad comercial, impulsando promociones, descuentos con bancas digitales y compras de regalos en los días previos.

El origen histórico y religioso de la festividad en el país

La costumbre de celebrar a las madres en octubre se remonta a 1931, cuando el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la “Divina Maternidad de María”.

En aquel momento, el gobierno nacional adoptó la iniciativa fijando la celebración para el domingo más cercano a esa fecha religiosa.

Con el paso del tiempo, la costumbre se estandarizó en el calendario local fijando de manera definitiva el tercer domingo de octubre.

Por qué la fecha argentina difiere con el resto del mundo

La fecha de festejos varía significativamente en el mapa internacional según las costumbres de cada región:

Segundo domingo de mayo: Se celebra en Brasil, Alemania, Japón, Austria y Estados Unidos.

Se celebra en Brasil, Alemania, Japón, Austria y Estados Unidos. Primer domingo de mayo: Se lleva a cabo en España, siguiendo la tradición del mes dedicado a María.

Se lleva a cabo en España, siguiendo la tradición del mes dedicado a María. 8 de marzo: En Europa del Este coincide de manera directa con el Día Internacional de la Mujer.

En Europa del Este coincide de manera directa con el Día Internacional de la Mujer. 21 de marzo: Países como Egipto, Líbano y Arabia Saudita lo festejan con el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

Un impulso clave para el comercio y las reuniones familiares

El Día de la Madre representa una de las fechas comerciales más importantes del año en Argentina, junto con el Día del Padre, el Día del Niño y las Fiestas.

Sectores como gastronomía, indumentaria, floristerías y joyería concentran un pico masivo de demanda y ventas en los días previos.

Más allá del consumo, la jornada se consolida como un hito central en la agenda nacional para las reuniones familiares y los agasajos en todo el país.