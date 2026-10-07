La Costa ya prepara el verano 2027 y presentó su propuesta para la próxima temporada

El Partido de La Costa ya puso en marcha la promoción de la temporada de verano 2027 y presentó su propuesta turística ante agencias, operadores, prestadores y público durante la Feria Internacional de Turismo. La estrategia se desarrolló bajo el lema “Nuestro lugar este verano”.

La participación incluyó un stand propio del distrito y reuniones de trabajo con entidades del sector turístico. El objetivo fue mostrar la oferta de playas, naturaleza, gastronomía, parques, alojamientos y experiencias disponibles en las distintas localidades costeras.

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Cómo se presentó La Costa de cara al verano 2027

Durante cuatro jornadas, el Municipio participó de la 30ª Feria Internacional de Turismo con un espacio propio. Allí se difundió información sobre el destino ante agencias de viaje, operadores turísticos, medios, creadores de contenido y visitantes.

La agenda también incluyó reuniones con referentes de la Cámara Argentina de Turismo y de la Federación Empresarial Hotelera Gastronómica de la República Argentina, además de la participación de prestadores privados del distrito.

Parques, hoteles, gastronomía y experiencias

La propuesta costera reunió a distintos actores privados. Entre las alternativas presentadas estuvieron parques temáticos, servicios de transporte, alojamientos y experiencias vinculadas con la naturaleza. La gastronomía ocupó además un lugar destacado dentro de la promoción.

Durante las jornadas se mostraron preparaciones elaboradas con productos vinculados a la identidad local, como la corvina rubia, además de propuestas del Distrito Alfajorero y elaboraciones de productores del Partido de La Costa.

Este enfoque busca que la promoción no se limite únicamente a la playa. El distrito viene reforzando una oferta que combina actividades recreativas, gastronomía, naturaleza y eventos, también fuera de la temporada alta.

La agenda turística se extiende durante todo el año

Las actividades gratuitas y los eventos distribuidos en distintas localidades forman parte de esa estrategia. Durante el receso invernal, por ejemplo, se organizó una agenda con propuestas culturales, recreativas y familiares en todo el Partido de La Costa.

La planificación del verano comienza varios meses antes porque alojamientos, gastronomía, transporte, parques y comercios necesitan anticipar la demanda. En ese contexto, la FIT funciona como una instancia de contacto entre destinos, empresas y operadores que comercializan viajes.

Qué busca mostrar La Costa para la próxima temporada

La propuesta presentada combina los atractivos tradicionales del litoral bonaerense con productos que pueden funcionar durante todo el año. La idea es posicionar al distrito no solo como un destino de playa, sino también como un territorio con gastronomía, parques, naturaleza y una agenda de actividades propia.