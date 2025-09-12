La Costa se prepara para festejar 20 años de “Las Caritas del Tuyú” con fiesta solidaria

Andrea Fernández
La Costa se prepara para festejar 20 años de

El viernes 19 de septiembre, la comunidad del Partido de La Costa celebrará los 20 años de la Asociación Civil “Las Caritas del Tuyú”. Esta organización sin fines de lucro, ubicada en Mar de Ajó, ha brindado apoyo emocional y logístico a familias con niños que enfrentan enfermedades terminales o crónicas.

Detalles del evento benéfico en Santa Teresita

La celebración tendrá lugar a partir de las 20:00 en el Centro de Jubilados de Santa Teresita, ubicado en Calle 38 Nº 945. Durante el evento, se presentarán los grupos de cumbia La Corte, de Dolores, y Va Con Ritmo, de General Lavalle. Además, los asistentes contarán con un buffet económico.

Las entradas anticipadas costarán $ 5.000, mientras que en la boletería el precio será de $ 6.000. Los menores de 12 años podrán ingresar sin costo.

Impacto y propósito del evento

Los fondos recaudados durante esta celebración serán destinados a la “caja de urgencia” de la asociación. Este recurso económico es fundamental para ofrecer apoyo a las familias cuando sus hijos deben permanecer internados o se ven obligados a trasladarse por tratamientos médicos. La caja garantiza un acompañamiento que abarca tanto lo emocional como lo económico.

Durante sus dos décadas de actividad, “Las Caritas del Tuyú” han asistido a numerosas familias, no solo del Partido de La Costa, sino también a aquellas que se encuentran fuera de la región, proporcionándoles herramientas necesarias para enfrentar momentos críticos.

Información de contacto de la Asociación Civil

DATOS DE “LAS CARITAS DEL TUYÚ”

  • Alias: LazoDorado
  • Titular: Las Caritas del Tuyú
  • Teléfonos: 02246 451291 y 02246 485352
  • Instagram: @lascaritasdeltuyu
  • Facebook: @LasCaritasDTuyu
  • X (ex Twitter): @LasCaritasDTuyu
