La Costa refuerza la salud bucal de los chicos con controles y charlas en las escuelas

La Municipalidad de La Costa avanza en la promoción de la salud bucal entre los más jóvenes del distrito, implementando un programa que incluye visitas a escuelas de jornada completa y actividades educativas prácticas.

¿Cómo se estructura el programa de salud bucal en las escuelas?

El dispositivo integral se desarrolla en dos etapas claramente definidas:

Charla-taller educativa: En esta primera fase, se enseñan técnicas de cepillado y cuidados necesarios para mantener una adecuada higiene bucal. Controles odontológicos: En la segunda etapa, actualmente en curso, profesionales realizan revisiones dentales y aplican flúor a los estudiantes, asegurando la atención a cada niño y niña de las instituciones participantes.

Resultados hasta ahora: ¿Qué escuelas ya participaron?

Hasta el momento, la iniciativa ha sido implementada en:

Escuela Primaria N° 11 de La Lucila del Mar : 121 estudiantes atendidos.

: 121 estudiantes atendidos. EP N° 12 “El Silvio” de Mar de Ajó: 210 controles realizados.

Los certificados bucodentales son entregados a los estudiantes tras las revisiones, lo que refuerza la importancia de la prevención y el seguimiento de la salud dental.

Próximas fechas: ¿Dónde y cuándo se llevarán a cabo los controles?

El cronograma de actividades continuará en las siguientes instituciones:

15/09: EP N° 14 – Aguas Verdes

EP N° 14 – Aguas Verdes 16/09: EP N° 13 – Santa Teresita

EP N° 13 – Santa Teresita 18/09: EP N° 8 – Mar de Ajó Norte

EP N° 8 – Mar de Ajó Norte 22/09: EP N° 2 – San Clemente

EP N° 2 – San Clemente 25/09: EP N° 15 – San Bernardo

La propuesta se realiza bajo el marco del Programa Provincial de Promotores de Salud Comunitaria, en colaboración con la Secretaría de Educación y Bienestar Estudiantil, el Servicio de Odontología Municipal y el Centro Municipal Odontológico. Estas acciones reafirman el compromiso de la municipalidad con la prevención y el cuidado de la salud de las infancias costeras.