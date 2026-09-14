Lunes muy frío en la Provincia: cómo estará el tiempo durante toda la semana

La provincia de Buenos Aires comienza este lunes 14 de septiembre una de las últimas semanas completas del invierno con un escenario que mostrará claramente la transición hacia la primavera: mañanas todavía muy frías, algunas zonas con temperaturas cercanas a los 0 grados, tardes progresivamente más agradables y un ascenso térmico que se hará sentir con mayor claridad durante la segunda mitad de la semana. Aunque el calendario anuncia que la primavera está cada vez más cerca, el abrigo seguirá siendo necesario, especialmente durante las primeras horas del día.

Este lunes comenzó con ambiente frío en buena parte del territorio bonaerense. El contraste será importante entre las distintas regiones: mientras que hacia sectores del centro, este y norte provincial las mínimas se moverán en valores bajos, en el sur bonaerense el amanecer puede resultar todavía más riguroso.

Durante la tarde del lunes se espera una recuperación moderada de la temperatura, aunque sin que pueda hablarse todavía de un ambiente plenamente primaveral. En diferentes puntos bonaerenses las máximas se ubicarán aproximadamente entre los 13 y 17 grados, con variaciones regionales y períodos de sol que ayudarán a suavizar el frío después del mediodía. La tendencia coincide con un escenario de transición: noches y amaneceres invernales, pero tardes que poco a poco empiezan a mostrar otra cara.

El martes podría producirse un primer repunte térmico importante. En varias zonas las máximas se acercarán a los 18 o 20 grados, favorecidas por una circulación de viento más templado. Sin embargo, el aumento no será completamente uniforme y todavía habrá sectores bonaerenses donde las mínimas permanecerán en valores bajos.

Para el miércoles aparece la posibilidad de un nuevo descenso moderado de las temperaturas en algunas regiones, por lo que las camperas todavía no deberán guardarse.

El cambio más perceptible comenzaría entre jueves y viernes. El avance de aire más templado permitirá que las tardes se vuelvan mucho más agradables y las máximas podrían alcanzar o superar los 20 grados en amplias zonas del norte, centro y este bonaerense. Hacia el viernes algunos puntos podrían acercarse a los 22 o 23 grados, valores decididamente primaverales después de varias jornadas caracterizadas por el frío.

El sábado 19 mantendría esta tendencia, con temperaturas agradables durante la tarde y máximas cercanas o superiores a los 20 grados en distintas regiones.

Para el domingo 20, último día completo antes del comienzo de la primavera astronómica según el calendario tradicional utilizado en Argentina, los pronósticos de mediano plazo comienzan a mostrar mayor incertidumbre y aparece una señal de posible inestabilidad y precipitacione. Por tratarse de una previsión a varios días, esta posibilidad deberá confirmarse con las próximas actualizaciones.

Así, la Provincia transitará una semana de fuertes contrastes térmicos. El invierno entra definitivamente en su recta final y la primavera ya empieza a asomar con tardes que volverán a superar los 20 grados, pero todavía será prematuro guardar camperas, bufandas y ropa de abrigo.