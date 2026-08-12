Miércoles frío y con probables lluvias: así estará el tiempo

La Provincia de Buenos Aires transitará este miércoles 12 de agosto una jornada marcada por el frío, la nubosidad y un aumento de la inestabilidad, en el marco de una semana que continuará con condiciones invernales y algunas posibilidades de precipitaciones.

De acuerdo con los pronósticos basados en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las primeras horas del miércoles se espera un ambiente frío, con cielo mayormente nublado y temperaturas bajas. Hacia la tarde podrían registrarse lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia, mientras que durante la noche las condiciones tenderían a mantenerse inestables.

MIÉRCOLES: FRÍO Y AUMENTO DE LA INESTABILIDAD

El escenario será variable según la zona de la provincia. En sectores del centro y sudeste bonaerense se mantendrá un ambiente particularmente frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 0/5 °C en algunas localidades y máximas que en numerosos puntos apenas alcanzarían los 10/13 °C.

En Tandil, por ejemplo, el SMN prevé para este miércoles una mínima de 1 °C y una máxima de 10 °C, sin lluvias previstas para esa localidad. En Miramar, en tanto, se anticipan registros de entre 4 °C y 10 °C.

En el norte y noreste provincial aumentará la probabilidad de lluvias aisladas durante la segunda mitad del día, acompañadas por abundante nubosidad y viento moderado.

JUEVES: CONTINÚA EL TIEMPO INESTABLE

Para el jueves 13 de agosto se prevé que la nubosidad continúe siendo protagonista y que persista la posibilidad de precipitaciones aisladas en diferentes sectores bonaerenses.

Las temperaturas seguirán siendo bajas, especialmente durante la mañana, aunque se espera una evolución gradual hacia valores algo más moderados en algunos puntos de la provincia.

VIERNES: UNA LEVE MEJORA

El viernes podría comenzar a observarse una mejoría parcial de las condiciones meteorológicas, aunque no de manera uniforme en toda la provincia.

Las temperaturas tenderían a recuperarse lentamente y podrían registrarse períodos con menor nubosidad, especialmente hacia el centro y norte bonaerense. Sin embargo, la presencia de humedad y nubosidad mantendrá un escenario variable.

FIN DE SEMANA: CAMBIOS Y TEMPERATURAS EN ASCENSO

De cara al sábado 15 y domingo 16, los pronósticos de mediano plazo anticipan temperaturas algo más elevadas respecto de las jornadas actuales, aunque con posibilidad de nubosidad y precipitaciones en algunos sectores.

La evolución del sistema meteorológico deberá seguirse durante las próximas actualizaciones, especialmente porque las condiciones pueden cambiar con el avance de los días.

En síntesis, la Provincia de Buenos Aires continuará atravesando una semana típicamente invernal, con mañanas frías, abundante nubosidad, posibles lluvias aisladas y una recuperación térmica que, por ahora, se perfila de manera gradual hacia el fin de semana.

INFOZONA seguirá actualizando el pronóstico para las distintas regiones bonaerenses a medida que se conozcan nuevas actualizaciones oficiales.