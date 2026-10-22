Ypf y mcdonald’s abren sus primeros locales juntos: cómo cambia la experiencia en las estaciones de servicio

La petrolera YPF y la cadena McDonald’s inauguraron el primer local de su nueva alianza estratégica para transformar las estaciones en centros de servicios y gastronomía.

Te contamos de qué se trata este nuevo concepto, los locales confirmados y las próximas alianzas en carpeta.

Un nuevo concepto que une hamburguesas y tiendas Full

El acuerdo combina la operación de la famosa cadena de comida rápida con el formato premium YPF Black y la oferta de las tiendas Full.

En un mismo espacio, los usuarios pueden encontrar desde combos clásicos de hamburguesas hasta café de especialidad y pastelería.

El objetivo central de la compañía es aumentar el tiempo de permanencia de los clientes ofreciendo opciones para todo el día.

Proyección millonaria para convertirse en el principal retailer

La expansión de las tiendas de conveniencia se transformó en una de las apuestas comerciales más fuertes del sector.

De facturar US$ 280 millones, la red proyecta cerrar este año en US$ 680 millones y superar los US$ 1.000 millones para el próximo ciclo.

Con más de 1.250 sucursales en el país, buscan posicionarse como la cadena retail líder del mercado nacional.

Alianzas con marcas reconocidas y gastronomía de autor

Además del acuerdo con McDonald’s, la empresa sumó convenios estratégicos con marcas como Cabrales, Lucciano’s, Guapaletas y PedidosYa.

También se incorporó Carne, la propuesta gastronómica vinculada al reconocido chef Mauro Colagreco, para sus estaciones YPF Black.

Estas asociaciones apuntan a elevar la calidad de la experiencia del consumidor en cada parada de la ruta.

Expansión a más puntos del país y envíos a domicilio

El plan de reconversión ya cuenta con puntos en funcionamiento en Nordelta, Pilar, Rosario y Córdoba, y sumará nuevas ubicaciones.

A su vez, se encuentra en negociación un acuerdo con Mercado Libre para convertir las estaciones en puntos de retiro de compras online.

De esta manera, las paradas de carga buscan transformarse en espacios integrales de servicios, retiro de paquetes y consumo cotidiano.