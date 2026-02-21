Jubilados ANSES: De cuánto es la mínima en marzo de 2026 y cómo queda el cronograma con el nuevo aumento

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 38/2026 de la ANSES publicada en el Boletín Oficial este viernes 20 de febrero de 2026, oficializó el incremento para jubilados y pensionados que regirá a partir del próximo mes. Bajo el esquema de movilidad mensual ajustado por la inflación de enero, los haberes percibirán una suba del 2,88%. Esta medida impacta directamente en la escala previsional, definiendo nuevos pisos y techos para millones de beneficiarios.

Con este ajuste, la jubilación mínima se ubicará en $369.600,88, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.487.063,95. Sin embargo, la atención de los adultos mayores se centra en la continuidad de los refuerzos para compensar el costo de vida.

El impacto del bono de $70.000 en el ingreso final

Aunque el haber base sube por movilidad, el Gobierno ha confirmado que se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima. De esta manera, el ingreso total garantizado para un jubilado de la mínima en marzo será de $439.600,88.

Para aquellos beneficiarios que superan la mínima pero no alcanzan el nuevo tope de ingreso (base + bono), la ANSES liquidará un refuerzo proporcional hasta llegar a los $439.600,88. Es importante destacar que este bono continúa congelado en su valor nominal desde marzo de 2024, lo que genera un debate sobre la licuación del poder adquisitivo real frente a la inflación acumulada.

Nuevos montos para pensiones y asignaciones en marzo

El incremento del 2,88% también se traslada a las demás prestaciones que administra el organismo previsional:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : El monto se fijó en $295.680,70 . Con el bono, el total asciende a $365.680,70 .

: El monto se fijó en . Con el bono, el total asciende a . Pensiones No Contributivas (PNC) : Por invalidez y vejez, el haber será de $258.720,61 , llegando a $328.720,61 con el refuerzo.

: Por invalidez y vejez, el haber será de , llegando a con el refuerzo. Asignación Universal por Hijo (AUH) : El valor sube a $132.796,38 por cada hijo.

: El valor sube a por cada hijo. PBU (Prestación Básica Universal): Quedará establecida en $169.075,53.

Calendario de pagos: cuándo cobro en marzo de 2026

La ANSES ya definió las fechas de cobro, organizadas según la terminación del DNI. El cronograma comenzará el lunes 9 de marzo y se extenderá hasta fin de mes:

Jubilados que no superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Contexto económico y proyecciones

La actualización de marzo responde a la inflación de enero de 2026, siguiendo la fórmula de movilidad por IPC decretada por la gestión de Javier Milei. Si bien la desaceleración de los precios ha permitido aumentos nominales más bajos, los analistas previsionales advierten que el congelamiento del bono de $70.000 sigue siendo el principal obstáculo para que los haberes más bajos logren ganarle a la canasta básica.

Con la oficialización de estos montos, los beneficiarios ya pueden consultar su liquidación a través de la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde figurará el desglose del aumento y el bono correspondiente.