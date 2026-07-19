ANSES: confirmaron el nuevo valor de las asignaciones familiares para agosto

Si sos monotributista o titular del Monotributo Social, debés saber que tus haberes por hijo recibirán una suba del 1,9% a partir de agosto de 2026. Este ajuste, definido por el mecanismo de movilidad tras conocerse el último índice de inflación, busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores independientes.

El beneficio será liquidado automáticamente por ANSES en las cuentas bancarias declaradas, siguiendo el cronograma oficial de pagos según la terminación de tu DNI.

Nuevos montos para categorías A, B, C y Social

Los trabajadores en las categorías iniciales del régimen simplificado y el Monotributo Social verán reflejado el incremento en sus liquidaciones mensuales.

Monto confirmado: Recibirán $75.438,60 brutos por cada hijo.

Recibirán por cada hijo. Escalas: A partir de la categoría D, el monto de la asignación disminuye progresivamente.

A partir de la categoría D, el monto de la asignación disminuye progresivamente. Zona desfavorable: Aquellos que residan en zonas con coeficientes especiales podrán percibir un monto final diferenciado.

Límites de ingresos y exclusiones

Para mantener el acceso al salario familiar, es fundamental respetar los topes establecidos, ya que el sistema tiene condiciones de incompatibilidad.

Límite individual/familiar: Si uno de los integrantes del grupo familiar supera los ingresos máximos permitidos, todo el grupo queda excluido.

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera los ingresos máximos permitidos, todo el grupo queda excluido. Categorías excluidas: Los trabajadores que alcancen la categoría I o superiores del monotributo ya no son elegibles para el beneficio debido a que superan los límites de facturación.

Cronograma de pagos de agosto 2026

El depósito de los haberes se realizará de forma escalonada durante el mes de agosto, según la terminación del documento del titular: