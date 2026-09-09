Apple rompió su propia regla: así es el iPhone Duo, el primer plegable de su historia

Apple presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, y con ese movimiento puso fin a una espera que llevaba años alimentando rumores. El nuevo equipo conserva el formato de un celular cuando está cerrado, pero se abre como un libro para ofrecer una pantalla que se acerca a la experiencia de una tableta.

El anuncio fue el punto más fuerte del evento de septiembre y representa el mayor cambio de diseño del iPhone desde su lanzamiento original. También llega en un momento particular: los plegables todavía ocupan una porción pequeña del mercado, aunque concentran buena parte de la innovación de las principales marcas.

La presentación se suma a una temporada cargada de novedades para la compañía. Antes de decidir una compra, también podés repasar qué se conocía del iPhone 18 Pro Max y sus principales mejoras, porque el Duo no apunta exactamente al mismo usuario.

iPhone Duo: cómo es el primer plegable de Apple

Cerrado, el iPhone Duo tiene una pantalla externa de 5,4 pulgadas y un tamaño que Apple compara con el de un pasaporte. Al desplegarlo aparece un panel interno de 7,6 pulgadas, el más grande utilizado hasta ahora en un iPhone. Las dos pantallas mantienen la misma relación de aspecto para que las aplicaciones cambien de una a otra sin saltos extraños.

ESTE es el nuevo iPhone Duo! y será compatible con el Apple Pencil 🔥 pic.twitter.com/4OCFTsYarV — Adrián Santos (@techsantos) September 9, 2026

Ambos paneles cuentan con ProMotion, modo de pantalla siempre activa y un brillo máximo anunciado de 3.000 nits. Apple también desarrolló una superficie con nanotextura para reducir reflejos y hacer menos visible el pliegue central, uno de los puntos que más se cuestionan en este tipo de dispositivos.

Característica iPhone Duo Pantalla exterior 5,4 pulgadas Pantalla interior 7,6 pulgadas Procesador A20 Pro Cámaras traseras Dos sensores de 48 MP Protección Certificación IP68 Almacenamiento Desde 256 GB hasta 2 TB Precio inicial en EE.UU. US$ 1.999

Un iPhone que cambia cuando se abre

El gran desafío no era solamente construir una bisagra. iOS 27 incorpora una interfaz pensada para el formato plegable: las aplicaciones se expanden al abrir el equipo, es posible usar dos apps lado a lado y los controles se adaptan a cualquiera de las orientaciones.

El iPhone Duo también será compatible con Apple Pencil más adelante durante 2026. Es una función hasta ahora reservada a los iPad y puede convertir al teléfono en una herramienta especialmente atractiva para quienes dibujan, anotan documentos o trabajan durante un viaje.

El marco está fabricado principalmente en titanio y reforzado con fibras cerámicas. Tiene Ceramic Shield en la parte trasera y Ceramic Shield 2 en la frontal. Mide 5,2 milímetros abierto y 11,3 milímetros cerrado, y estará disponible en blanco estrella y azul cielo nocturno.

Cámaras, Touch ID y una decisión inesperada

En la parte trasera hay dos cámaras de 48 megapíxeles. El sistema permite usar la pantalla externa como visor para sacar selfies con los sensores principales y suma funciones específicas para el nuevo formato, como llamadas de FaceTime visibles desde ambos lados del teléfono.

La decisión más llamativa es la ausencia de Face ID. La cámara interna está oculta debajo de la pantalla y la autenticación se realiza mediante Touch ID integrado en un botón lateral. Quienes tengan un Apple Watch también podrán utilizarlo para desbloquear el equipo.

El corazón del dispositivo es el chip A20 Pro, acompañado por el módem C2 y una cámara de vapor más grande para disipar el calor. Apple informa hasta 24 horas de uso general o 31 horas de reproducción de video, con una arquitectura de batería de doble celda.

Precio y fecha de lanzamiento del iPhone Duo

El iPhone Duo partirá de US$ 1.999 en Estados Unidos para la versión de 256 GB. Habrá configuraciones de mayor capacidad hasta llegar a 2 TB y, al igual que otros modelos recientes de Apple, funcionará exclusivamente con eSIM en todos los mercados.

Inicio de la preventa: 16 de octubre de 2026.

16 de octubre de 2026. Llegada a las tiendas: 23 de octubre de 2026.

23 de octubre de 2026. Colores: blanco estrella y cielo nocturno.

blanco estrella y cielo nocturno. Carga rápida: 50% en unos 20 minutos por cable.

50% en unos 20 minutos por cable. MagSafe: carga inalámbrica de hasta 25 W.

Por el momento no se informó el precio oficial para la Argentina ni la fecha de disponibilidad local. Como ocurre con cada lanzamiento internacional, el valor final dependerá de impuestos, importadores y condiciones de comercialización, por lo que conviene esperar la confirmación de distribuidores autorizados.

Por qué este lanzamiento puede cambiar el mercado

Apple llega varios años después que Samsung, Google, Huawei y otras compañías, pero lo hace con una base de usuarios enorme y con aplicaciones que ya comenzaron a adaptarse. El mercado de plegables representó apenas una fracción de las ventas mundiales de smartphones en 2025, de modo que el Duo deberá demostrar que no es solamente un producto llamativo.

La combinación de una pantalla grande, multitarea, soporte para lápiz y tamaño compacto apunta a reemplazar dos equipos en uno. El precio, la durabilidad de la bisagra y el comportamiento del pliegue con el paso del tiempo serán las pruebas decisivas.

Las especificaciones fueron difundidas durante la presentación. Apple publicará la disponibilidad por país en sus canales oficiales.