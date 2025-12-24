Inundación en la Panamericana: el temporal de este martes atrapó a conductores en sus autos

Andrea Fernández
Inundación en la Panamericana: el temporal del martes atrapó a conductores en sus autos

En la jornada del martes, un severo temporal en la provincia de Buenos Aires causó estragos en la autopista Panamericana, donde las intensas lluvias provocaron inundaciones que afectaron gravemente el tránsito en la zona. A la altura de Martínez, numerosos vehículos quedaron atrapados bajo el agua, generando una situación de caos en la circulación.

LAS CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL EN LA PANAMERICANA

El fenómeno climático trajo consigo ráfagas de viento y una notable actividad eléctrica, además de una importante descarga de agua en un corto lapso de tiempo. Esto complicó aún más el tránsito, llevando a que los automovilistas, en su mayoría sorprendidos por la situación, se vieran obligados a detenerse. Videos de la inundación se viralizaron rápidamente en las redes sociales, reflejando la magnitud de la anegación.

EVACUACIONES Y PUNTOS CRÍTICOS EN EL TRÁNSITO

El colapso en la autopista fue tal que varios conductores tuvieron que ser evacuados de sus vehículos tras quedar atrapados en el agua. Las zonas más afectadas incluyeron el límite entre Boulogne y Villa Adelina, donde el nivel del agua alcanzó alturas preocupantes, sumergiendo casi por completo los autos que circulaban en ese momento.

Los testimonios de quienes vivieron esta experiencia fueron compartidos en redes sociales, donde se puede observar el impacto del temporal sobre la infraestructura vial. La magnitud del anegamiento y las evacuaciones se convirtieron en temas de conversación entre los usuarios de internet, mientras las autoridades se preparaban para evaluar los daños y asistir a los afectados.

