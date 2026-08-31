Inscripciones de la UNLP 2027: confirmaron las fechas oficiales y todos los requisitos obligatorios

Si querés empezar una carrera universitaria en 2027, la espera terminó: el calendario oficial ya está confirmado y es clave que organices tu documentación hoy mismo.

Cualquier error o demora en la carga de tus datos puede hacer que pierdas la oportunidad de sumarte a la carrera que elegiste.

Fechas confirmadas para la inscripción virtual

El proceso de anotación se habilitará oficialmente el 9 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de diciembre.

Todo el trámite se realiza mediante un formulario virtual disponible en el sitio web de cada una de las 17 unidades académicas. La solicitud tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que anotarse en otra institución nacional inhabilitará este trámite.

Documentación personal y académica obligatoria

Para completar el trámite en formato digital (PDF e imagen) vas a necesitar:

Documento de identidad: foto del DNI de ambos lados (o Pasaporte/Cédula si sos extranjero).

foto del DNI de ambos lados (o Pasaporte/Cédula si sos extranjero). Foto personal: una imagen de frente del aspirante.

una imagen de frente del aspirante. Título secundario: certificado de estudios completos. Si aún estás cursando, tenés que presentar la certificación provisoria emitida por tu colegio.

certificado de estudios completos. Si aún estás cursando, tenés que presentar la emitida por tu colegio. Dominio de idioma: certificación oficial (CELU o CertEA) para quienes su lengua nativa no sea el español.

Vacunas y libre de deudas: los límites para no perder el banco

Además de la planilla digital, la presentación de los certificados en formato original en papel será obligatoria cuando la facultad lo requiera.

Materias adeudadas: para ingresar definitivamente, no podrás deber materias del secundario al 30 de junio de 2027 , con plazo tope de entrega de constancia al 12 de julio de 2027 .

para ingresar definitivamente, no podrás deber materias del secundario al , con plazo tope de entrega de constancia al . Plan de vacunación: el 27 de agosto de 2027 es la fecha límite para certificar las dosis aplicadas ( Hepatitis B, Triple o Doble Bacteriana y Triple Viral ).

el es la fecha límite para certificar las dosis aplicadas ( ). Título definitivo: el límite para entregar el título secundario original es el 3 de marzo de 2028.

Estudiantes extranjeros y canales de ayuda

En el caso de títulos emitidos en el exterior, la documentación debe contar con el Apostillado o legalización correspondiente, además de la traducción si no está en español.

Los alumnos extranjeros deberán presentar su trámite de Residencia Precaria, Temporaria o Permanente antes del 26 de noviembre de 2027. Si tenés dificultades para subir el formulario web, las distintas facultades habilitarán atención vía correo electrónico y WhatsApp para asistirte.