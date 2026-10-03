Primer sábado de octubre pasado por agua: cuándo mejora el tiempo

Por Francisco Díaz
Primer sábado de octubre pasado por agua: cuándo mejora el tiempo

La primavera sigue sin aparecer en la provincia de Buenos Aires. El primer fin de semana de octubre llega con condiciones mucho más propias de jornadas otoñales que de esta altura del año: lluvias, abundante nubosidad, viento y temperaturas contenidas serán protagonistas durante este sábado 3, precisamente cuando miles de fieles participan de la tradicional Peregrinación Juvenil a Luján. Para el domingo 4, en cambio, se espera una mejora generalizada, aunque el ambiente continuará fresco.

Sábado inestable, húmedo y fresco

Durante este sábado, buena parte de la provincia de Buenos Aires tendrá una jornada marcada por la inestabilidad. El avance de un frente frío favorecerá la presencia de lluvias y tormentas en distintos sectores bonaerenses, con precipitaciones que podrán presentarse de manera intermitente y acompañadas localmente por ráfagas. Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar gradualmente desde algunas regiones, aunque persistirá una importante cobertura nubosa y un ambiente fresco.

Las temperaturas tampoco ayudarán a generar una sensación primaveral. En amplios sectores bonaerenses las máximas se mantendrán moderadas y el viento contribuirá a una sensación térmica inferior, especialmente durante los períodos de lluvia y hacia la tarde y la noche. El cambio de viento detrás del sistema frontal permitirá además el ingreso de aire más frío.

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La Peregrinación a Luján, atravesada por el mal tiempo

El tiempo tendrá especial importancia este sábado por la realización de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, cuya columna principal parte a las 10 y recorre unos 60 kilómetros hasta el santuario. La caminata comenzó bajo condiciones de lluvia y tormenta, obligando a muchos peregrinos a utilizar pilotos, paraguas y ropa impermeable.

El período más complicado se concentra durante las primeras horas de este sábado, mientras que hacia la tarde y especialmente durante la noche se prevé una disminución de la inestabilidad. Las temperaturas durante la extensa caminata permanecerán frescas, por lo que además de protección contra la lluvia será necesario contar con abrigo, especialmente para quienes continúen avanzando durante la noche y la madrugada.

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Domingo: mejora el tiempo, pero seguirá fresco

La situación será diferente durante el domingo 4. Detrás del frente frío se espera una mejora general de las condiciones meteorológicas, con disminución de la nubosidad y prácticamente sin precipitaciones en buena parte del territorio bonaerense. El comienzo de la jornada será frío a fresco y posteriormente las temperaturas experimentarán una recuperación moderada durante la tarde.

La mejora será particularmente importante para los peregrinos que durante la madrugada completen su recorrido y participen de las celebraciones religiosas. La misa central está prevista para las 7 de la mañana del domingo, cuando las condiciones meteorológicas serán considerablemente mejores que las registradas durante el inicio de la caminata.

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De esta manera, octubre comienza sin mostrar todavía una primavera plenamente instalada en la provincia de Buenos Aires. El sábado estará dominado por la lluvia, la humedad, el viento y el ambiente fresco, mientras que el domingo traerá una pausa en las precipitaciones y mejores condiciones, aunque con temperaturas que seguirán lejos del calor propio de jornadas primaverales más avanzadas.

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