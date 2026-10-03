Anses empieza a pagar la próxima semana: qué jubilados cobran primero en octubre

Los primeros pagos de octubre para jubilaciones que no superan la mínima llegarán el jueves 8 y el viernes 9. Esas fechas pertenecen a la próxima semana y alcanzan a documentos distintos. Para organizar los gastos, conviene identificar tanto la prestación como la terminación del DNI.

El comienzo del mes no implica que el dinero esté disponible para todos al mismo tiempo. Las tandas se distribuyen durante varias semanas y las pensiones no contributivas tienen una agrupación de documentos diferente de la utilizada para las jubilaciones mínimas.

El calendario completo de octubre permite consultar el resto de las fechas. La primera semana de pagos es especialmente importante para quienes deben coordinar vencimientos, compras habituales o transferencias a familiares.

Qué jubilados cobran el jueves 8 y el viernes 9

Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma comienza de esta manera:

Terminación del DNI Primeras fechas 0 Jueves 8 de octubre 1 Viernes 9 de octubre

Los documentos terminados en 2 continúan el martes 13. Después cobran los terminados en 3 el miércoles 14, en 4 el jueves 15 y en 5 el viernes 16. Las últimas tandas de este grupo van del lunes 19 al jueves 22, para documentos 6, 7, 8 y 9 respectivamente.

Por eso, una persona con DNI terminado en 0 y otra con DNI terminado en 7 no deben tomar la misma fecha como referencia, aunque ambas reciban un haber mínimo. Anotar cada ingreso por separado ayuda cuando varios integrantes del hogar comparten gastos.

La diferencia con las pensiones no contributivas

En las Pensiones No Contributivas, los documentos 0 y 1 cobran el jueves 8; los terminados en 2 y 3, el viernes 9. Las siguientes tandas son 4 y 5 el martes 13, 6 y 7 el miércoles 14, y 8 y 9 el jueves 15.

La AUH y la Asignación Familiar por Hijo comienzan con DNI 0 el 8 y DNI 1 el 9. En cambio, las jubilaciones superiores a la mínima empiezan el viernes 23. Mirar únicamente la terminación del documento, sin identificar el tipo de prestación, puede llevar a elegir una jornada incorrecta.

Qué importe corresponde al haber mínimo de octubre

La Resolución 284/2026 fija la mínima en $435.748,51. El mes incluye una movilidad del 1,66% y, por separado, el Decreto 1108/2026 establece un bono previsional de hasta $70.000.

Para quien cumple las condiciones y recibe la mínima con el bono completo, la suma llega a $505.748,51 antes de los descuentos que correspondan. Ese cálculo permite comparar componentes, pero no reemplaza la lectura del recibo individual.

Si el titular cobra más de una prestación, la evaluación del adicional considera la suma de haberes alcanzados. Quienes superan la mínima pueden recibir un monto proporcional o no acceder al bono, según el total. Por eso no corresponde agregar $70.000 automáticamente a cualquier jubilación.

Ver también: El bono de octubre y su incidencia en el ingreso de los jubilados

Cómo revisar el recibo y preparar los gastos

Una revisión práctica consiste en comparar tres datos: el período liquidado, el haber y los adicionales. Después mirá los descuentos y el total que efectivamente figura en la liquidación. Si comparás solamente el saldo bancario con el importe anunciado, puede faltar información para entender la diferencia.

Podés consultar los canales de ANSES para acceder a la información personal y a los servicios correspondientes. Conservá una copia del recibo si necesitás realizar una consulta: es más útil que recordar un monto aproximado.

Para armar el presupuesto, ordená los vencimientos por fecha. Separá los gastos que se pagan antes del cobro de aquellos que pueden resolverse después. Si un servicio permite elegir vencimiento, revisar esa opción puede ayudar a distribuir mejor los pagos futuros.

También conviene registrar las compras con tarjeta que ya hiciste. El ingreso de octubre puede tener que cubrir consumos anteriores además de los gastos del mes. Identificar esos compromisos permite comparar el dinero disponible sin confundir el haber anunciado con el presupuesto que realmente queda.

La fecha asignada marca el comienzo de la disponibilidad de la prestación según el cronograma. Antes de ir al banco o retirar efectivo, comprobá los movimientos de tu cuenta y las opciones que utilizás habitualmente, para evitar un traslado basado en una fecha de otro grupo.