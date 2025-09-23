Inesperada crítica de Ofelia Fernández al Ministerio de la Mujer: “Era una institución de mentira, no servía para nada”

En una entrevista con el canal de streaming Gelatina, que conduce Pedro Rosemblat, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández sorprendió al reconocer que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no cumplió las expectativas. La referente, que se destacó por su militancia feminista, calificó a la cartera como “un fraude”, “un fracaso” y “una mentira total”.

Fernández relató que durante su gestión recibía numerosos mensajes de mujeres denunciando irregularidades internas y prácticas que, según ella, afectaban la efectividad del organismo. “Era una institución de mentira, no servía para nada”, afirmó.

También cuestionó que, pese a la creación del Ministerio, muchas de sus acciones estaban desconectadas de las demandas reales del movimiento feminista. Sostuvo que el feminismo institucional celebra logros que no alcanzan para resolver problemas estructurales y criticó la falta de políticas concretas en áreas como cuidado, trabajo comunitario y profesionalización de sectores feminizados, como la enfermería. “Son las mujeres las que arman comedores, ollas populares y le ponen el cuerpo a las crisis, pero esas tareas no están reconocidas ni profesionalizadas”, expresó.

Las declaraciones de Fernández marcan un giro en su discurso y abren un debate sobre la efectividad de las políticas de género implementadas en los últimos años.