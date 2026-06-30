Impulsan una licencia laboral para estatales bonaerenses por la muerte de una mascota

Un proyecto de ley presentado en el Senado bonaerense propone crear una licencia especial por duelo para los trabajadores de la administración pública provincial ante el fallecimiento de una mascota o animal de compañía.

La iniciativa fue impulsada por el senador provincial Marcelo ‘Chuby’ Leguizamón, presidente del bloque Hechos, y establece una licencia de un día hábil, que podrá utilizarse dentro de los tres días posteriores al fallecimiento del animal.

Para acceder al beneficio, el empleado deberá presentar un certificado de defunción veterinario y acreditar que la mascota estaba registrada a su nombre en el Registro de Mascotas y Animales de Compañía, cuya creación también contempla el proyecto.

El legislador fundamentó la propuesta en el reconocimiento del vínculo afectivo entre las personas y los animales, al considerar que la pérdida de una mascota puede generar un proceso de duelo con un fuerte impacto emocional. En ese sentido, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el bienestar de los trabajadores, promover la protección de la salud mental y modernizar el régimen de empleo público de la provincia de Buenos Aires.