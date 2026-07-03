Horarios f1: cuándo corre colapinto en silverstone y dónde ver el gp de gran bretaña

Los Horarios F1 vuelven a mover la agenda de los fanáticos argentinos este fin de semana: Franco Colapinto corre en Silverstone el GP de Gran Bretaña, una fecha con formato sprint que obliga a estar atento desde temprano y deja menos margen para corregir el auto antes de la clasificación.

La actividad ya comenzó con una señal interesante para el piloto argentino. Según la clasificación oficial de la FIA, Colapinto terminó 11° en la única práctica libre, con un tiempo de 1m30s966 y 28 vueltas completadas con el Alpine. El más rápido fue Lewis Hamilton, con Ferrari, con 1m29s260.

El dato no es menor: al tratarse de un fin de semana sprint, la Fórmula 1 no tiene tres prácticas como en un Gran Premio tradicional. Silverstone ofrece una sola tanda de ensayo, luego llega la clasificación sprint, la carrera corta del sábado y recién después la clasificación que ordena la grilla para el domingo.

Horarios F1 de Colapinto en el GP de Gran Bretaña

Todos los horarios corresponden a la Argentina. La referencia surge del cronograma oficial de Formula 1 para el GP de Gran Bretaña, convertido al huso horario argentino.

Día Actividad Hora de Argentina Detalle Viernes 3 de julio Práctica libre 08:30 Realizada Viernes 3 de julio Clasificación Sprint 12:30 Ordena la grilla de la sprint Sábado 4 de julio Carrera Sprint 08:00 Primera competencia del fin de semana Sábado 4 de julio Clasificación 12:00 Define la grilla de la carrera principal Domingo 5 de julio Carrera 11:00 Gran Premio de Gran Bretaña

El horario clave para el público argentino será el del domingo a las 11:00, cuando se largue la carrera principal. Antes, el sábado también tendrá peso deportivo porque la sprint puede repartir puntos, alterar el clima interno de los equipos y dejar información útil sobre ritmo de carrera, degradación y estrategia.

Dónde ver a Colapinto en la F1 desde Argentina

La transmisión de la Fórmula 1 para América Latina figura en la información oficial de broadcasters de la categoría bajo la cobertura de ESPN. En Argentina, la opción online más directa para seguir todo el fin de semana es Disney+ Premium, donde se emiten las señales y eventos deportivos de ESPN.

En televisión por cable, la disponibilidad puede variar según operador, paquete contratado y grilla de cada servicio. Por eso, para no perderse ninguna sesión, conviene revisar la programación del cable o entrar directamente a la plataforma antes de cada tanda, especialmente en los horarios de viernes y sábado.

Opción Qué permite ver A tener en cuenta Disney+ Premium Prácticas, sprint, clasificación y carrera con cobertura de ESPN Requiere suscripción activa Señales deportivas por cable Puede incluir la transmisión según operador La grilla puede cambiar por evento o paquete F1 TV Cobertura oficial de la categoría en territorios habilitados Depende de disponibilidad y tipo de suscripción

Por qué Silverstone es una fecha especial para Colapinto

Silverstone no es una pista cualquiera. Es uno de los circuitos históricos de la Fórmula 1, con curvas rápidas, sectores encadenados y zonas donde el equilibrio aerodinámico pesa muchísimo. Para Alpine, además, es una carrera de enorme exposición porque la base del equipo está en Enstone, a poca distancia del trazado británico.

En la previa, Alpine publicó declaraciones de Colapinto en las que el argentino habló de la necesidad de sentirse más cómodo con el auto después de Austria. También recordó que ya manejó el A526 en Silverstone durante una jornada de filmación, un antecedente que puede ayudar en un fin de semana con apenas una práctica.

La primera tanda dejó un dato alentador: Colapinto quedó en la mitad alta del clasificador y por delante de su compañero Pierre Gasly, que cerró 21°. En un equipo que todavía busca regularidad, estar cerca de la zona de pelea por la Q2 y aprovechar el formato sprint puede ser una oportunidad importante.

Qué cambia con el formato sprint de la F1

El formato sprint comprime todo. El viernes se pasa rápido de probar el auto a una sesión clasificatoria con consecuencias concretas. El sábado se corre la sprint y más tarde aparece la clasificación tradicional. Eso significa que un error temprano puede condicionar el fin de semana, pero también que una vuelta limpia puede abrir una ventana inesperada.

Para Colapinto, el desafío será sostener el ritmo mostrado en la práctica y transformar ese primer buen registro en una buena posición de largada para la sprint. En Silverstone, largar más adelante puede marcar una diferencia fuerte porque el tren de autos suele ser muy compacto y las condiciones climáticas británicas pueden cambiar rápido.

La otra clave será la administración de neumáticos. En un circuito de alta velocidad, con curvas como Copse, Maggotts y Becketts, el auto carga mucha energía lateral y castiga las gomas. Si Alpine encuentra una ventana estable de funcionamiento, el argentino puede tener margen para defender o avanzar en carrera.

Cuándo es la carrera de Colapinto y qué mirar

La carrera principal será el domingo 5 de julio a las 11:00 de Argentina. Antes, la clasificación del sábado a las 12:00 será el momento que más influya en las expectativas para el Gran Premio, porque definirá desde qué lugar largará Colapinto en una pista donde el aire sucio y la estrategia pueden pesar mucho.

Para seguir el fin de semana sin confundirse, hay tres horarios que conviene guardar: viernes 12:30 para la clasificación sprint, sábado 08:00 para la sprint y domingo 11:00 para la carrera. Con el público argentino otra vez pendiente de Colapinto, Silverstone aparece como una prueba exigente, pero también como una de esas fechas en las que cualquier detalle puede cambiar el fin de semana.