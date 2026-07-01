¿te faltan años de aportes? Las únicas opciones vigentes de anses para jubilarte tras el fin de la moratoria

¿Cumpliste la edad para jubilarte pero no llegás a los 30 años de aportes obligatorios que exige la ley?

Es la duda que desvela a miles de argentinos tras el cierre definitivo de la última moratoria previsional general dictaminado por el Gobierno nacional.

A continuación, te detallamos de forma precisa cuáles son los únicos mecanismos legales que quedan vigentes para acceder a una prestación.

El nuevo escenario sin moratoria general

El fin de la ventana masiva que administraba la ANSES cambió drásticamente las reglas del juego para quienes necesitan comprar años de aportes.

Hoy en día, continuar en el mercado formal o recurrir a la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP) en actividad son las alternativas directas.

Sin embargo, regularizar de este modo implica abonar de contado cuotas mensuales equivalentes al 29% de la base imponible mínima, una cifra que para muchos resulta restrictiva.

El régimen permanente de la Ley 24.476

Esta normativa sigue activa para quienes ya tienen la edad de retiro pero arrastran baches informales en su historial.

El sistema permite adquirir deudas por períodos no registrados únicamente entre el 1° de enero de 1955 y el 30 de septiembre de 1993.

Se puede financiar en hasta 60 cuotas mensuales, pero el acceso no es universal y exige superar un estricto filtro patrimonial.

La ANSES y la ARCA (ex AFIP) controlan que tus gastos con tarjeta de crédito, propiedades y autos no superen el tope máximo de las asignaciones familiares.

Plan de pago para trabajadores en actividad

La Ley 27.705 ofrece una alternativa preventiva para quienes ven de antemano que no llegarán a la cantidad de años requeridos al momento de retirarse.

Está destinado a mujeres de entre 50 y 59 años y a varones de entre 55 y 64 años que se encuentren trabajando de forma registrada o como monotributistas.

Este plan te permite calcular y pagar los meses faltantes comprendidos entre el momento en que cumpliste los 18 años de edad y el mes de marzo de 2012 inclusive.

La ventaja clave de esta modalidad es que no requiere una evaluación socioeconómica, permitiendo generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) directo desde la web oficial.

La PUAM como red de contención final

Para quienes no califican en los límites temporales de las leyes anteriores o carecen de dinero para las cuotas, existe la Prestación Universal para el Adulto Mayor.

Es una asignación no contributiva para personas de 65 años o más, sin distinción de género, que demuestren vulnerabilidad social.

El haber mensual de la PUAM equivale estrictamente al 80% del valor de la jubilación mínima fijada por las normativas vigentes de la ANSES.

Cabe destacar que este beneficio es personalísimo, lo que significa que no genera derecho a pensión por fallecimiento para el cónyuge en caso de deceso.