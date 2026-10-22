¿hay scaloneta para rato? El acuerdo clave sobre el futuro del dt que ilusiona a todo un país

Si te preguntabas qué iba a pasar con la continuidad del entrenador tras la despedida de Lionel Messi de los últimos partidos, ya hay una decisión tomada para el futuro de la Selección Argentina.

Dirigentes y cuerpo técnico alcanzaron un acuerdo total para sellar un nuevo contrato de cara a los próximos desafíos internacionales.

Renovación por cuatro años: la estructura del nuevo contrato

Lionel Scaloni continuará al frente de la “Albiceleste” por cuatro años más, garantizando su ciclo hasta el Mundial 2030.

El esquema acordado mantendrá la fórmula previa: un vínculo inicial hasta la Copa América 2028.

A partir de allí, se activará la renovación automática con acuerdo de partes para completar el camino hacia la cita mundialista de 2030.

Fecha confirmada para la firma del contrato y el anuncio oficial

Las negociaciones de letra chica se destrabaron tras la última fecha FIFA, al definir los detalles económicos y de planificación.

El anuncio formal por parte de la AFA y la firma del documento se concretarán durante la ventana de partidos de noviembre.

En esa misma gira, el entrenador ya trabaja activamente en la confección de la lista de convocados.

La marca histórica que busca romper en la tabla de entrenadores

Con 107 partidos dirigidos desde 2018 (79 victorias, 18 empates y 10 derrotas), el DT ya superó a Menotti y Bilardo.

Su nuevo objetivo será alcanzar el récord absoluto de Guillermo Stábile, quien ostenta 124 encuentros al frente del seleccionado.

Con esta extensión, Scaloni apunta a convertirse en el técnico con más partidos dirigidos en toda la historia de la Selección.

Amistosos confirmados para noviembre: rivales, fechas y sedes

Previo a la confirmación de la firma, el equipo nacional afrontará dos compromisos internacionales programados para noviembre:

13 de noviembre: Enfrentará a Uruguay en La Bombonera.

Enfrentará a en La Bombonera. 17 de noviembre: Se medirá ante Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Ambos encuentros servirán para marcar el inicio formal del nuevo ciclo competitivo bajo el mando del cuerpo técnico.