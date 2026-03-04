Guía de descuentos Banco Nación y MODO para marzo 2026: Ahorros en supermercados, nafta y vuelta al cole

Marzo de 2026 arranca con una fuerte ofensiva de beneficios por parte del Banco Nación (BNA) a través de su billetera digital BNA+ y la plataforma MODO. En un mes marcado por el inicio de clases y la actualización de tarifas, la entidad financiera ha reforzado sus reintegros en rubros críticos como alimentos, combustibles y artículos escolares, permitiendo a los usuarios ahorrar más de $150.000 mensuales si se combinan todas las promociones vigentes.

A continuación, detallamos el cronograma de beneficios para la primera semana de marzo, los topes de reintegro y las condiciones para maximizar el ahorro.

El plato fuerte: Supermercados y Mayoristas

Para combatir el impacto de la canasta básica, el BNA mantiene su promoción más agresiva los días miércoles. El beneficio aplica en las principales cadenas del país como Carrefour, Coto, Chango Más, Día y mayoristas como Vital.

Día clave: Todos los miércoles de marzo.

Todos los miércoles de marzo. Beneficio: 30% de ahorro pagando con QR MODO BNA+ (crédito Visa o Mastercard).

30% de ahorro pagando con QR MODO BNA+ (crédito Visa o Mastercard). Tope de reintegro: $12.000 por cliente, por semana.

$12.000 por cliente, por semana. Ahorro extra para jubilados: Aquellos que perciben sus haberes en el BNA pueden sumar un 5% adicional en comercios adheridos de cercanía, con un tope mensual de $20.000.

Operativo Vuelta al Cole: descuentos en librerías e indumentaria

Con el ciclo lectivo en marcha, la entidad lanzó una ventana especial de descuentos denominada “Semana Escolar”, que estará activa del 4 al 6 de marzo. Esta promoción es fundamental para completar la compra de útiles, uniformes y calzado escolar.

Librerías y Jugueterías: 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $50.000 por el periodo de vigencia.

40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. El tope de reintegro es de $50.000 por el periodo de vigencia. Indumentaria y Calzado: 45% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. También cuenta con un tope de $50.000.

45% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. También cuenta con un tope de $50.000. Beneficio acumulable: Quienes cobran su sueldo en el BNA acceden a un 5% adicional sin tope de devolución, lo que convierte a esta oferta en una de las más competitivas del mercado.

Combustibles y Energía: ahorro los viernes

Cargar nafta se ha vuelto uno de los gastos más pesados del presupuesto mensual. El Banco Nación ofrece un alivio específico para los viernes en estaciones de servicio de todo el país (YPF, Shell, Axion, Puma y Gulf).

Día clave: Viernes.

Viernes. Beneficio: 30% de reintegro pagando con MODO BNA+.

30% de reintegro pagando con MODO BNA+. Tope mensual: $15.000.

$15.000. Promoción diaria: De lunes a jueves, existe un reintegro del 20% con un tope acumulado que puede alcanzar los $56.000 mensuales si se utiliza de forma estratégica.

Viajar gratis en transporte público: 100% de reintegro

Una de las novedades más disruptivas de marzo 2026 es el beneficio para usuarios de colectivos y subtes que utilicen tecnología sin contacto o QR.

NFC (Contactless): 100% de reintegro pagando con tarjeta de débito Visa vinculada a Google Wallet o Apple Pay, con tope de $10.000 mensuales.

100% de reintegro pagando con tarjeta de débito Visa vinculada a Google Wallet o Apple Pay, con tope de $10.000 mensuales. QR BNA+: 100% de descuento en pasajes de colectivo pagando directamente desde la app, con un tope de reintegro de $15.000 por mes. Esta medida busca fomentar el uso de canales digitales ante los aumentos en el boleto mínimo.

Otros beneficios destacados de la semana

Farmacias y Ópticas: Los lunes hay un 30% de ahorro con MODO BNA+ (tope de $12.000) y hasta 3 cuotas sin interés.

Los lunes hay un 30% de ahorro con MODO BNA+ (tope de $12.000) y hasta 3 cuotas sin interés. Tienda BNA+: Financiación de hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de tecnología y electrodomésticos durante todo el mes.

Financiación de hasta en productos seleccionados de tecnología y electrodomésticos durante todo el mes. Gastronomía: Los sábados y domingos, el reintegro en restaurantes y locales de comida alcanza el 25%, con un tope de $8.000 por semana.

Consejos para asegurar el reintegro

Para que los descuentos se apliquen correctamente, es vital seguir estos pasos: