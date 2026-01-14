Guía 2026: Cómo pedir la devolución del 30% por gastos en dólares y servicios digitales

Con la llegada de enero de 2026, se habilitó oficialmente el periodo para que los contribuyentes argentinos soliciten ante la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) la devolución de las percepciones del 30% aplicadas durante el año 2025. Este reintegro corresponde a los adelantos del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales por consumos con tarjeta en el exterior, compra de pasajes y servicios de streaming como Netflix o Spotify.

El trámite es totalmente digital y permite recuperar montos que, en un contexto de inflación, representan un alivio importante para el bolsillo. A continuación, te detallamos quiénes pueden solicitarlo, qué requisitos cumplir y el paso a paso para completar el formulario con éxito.

Quiénes están habilitados para solicitar el reintegro

No todos los contribuyentes siguen el mismo camino para recuperar este dinero. El trámite de devolución directa a través del portal de ARCA está destinado exclusivamente a:

Personas que no están inscriptas en el Impuesto a las Ganancias ni en Bienes Personales.

Monotributistas que no tributan Bienes Personales.

Trabajadores en relación de dependencia que no sufrieron retenciones de Ganancias en sus recibos de sueldo durante 2025.

Jubilados que no alcanzan el mínimo no imponible de dichos impuestos.

Si sos un trabajador al que sí le descuentan Ganancias mes a mes, el reclamo no se hace por esta vía, sino a través del formulario SIRADIG Trabajador, con tiempo hasta el 31 de marzo de 2026. Por su parte, los inscriptos en Ganancias o Bienes Personales deberán computar estas percepciones como un pago a cuenta en su declaración jurada anual que vence en junio.

Requisitos previos indispensables

Antes de ingresar al sistema, es fundamental verificar que contás con estos tres elementos activos, ya que de lo contrario el sistema bloqueará la solicitud:

CUIT y Clave Fiscal: Debés tener nivel de seguridad 2 o superior.

Debés tener nivel de seguridad 2 o superior. Domicilio Fiscal Electrónico: Es el buzón virtual donde ARCA envía notificaciones. Debe estar constituido y actualizado.

Es el buzón virtual donde ARCA envía notificaciones. Debe estar constituido y actualizado. CBU Declarada: Tenés que informar en el servicio “Declaración de CBU” la cuenta bancaria donde querés recibir el dinero. Es posible utilizar cuentas de bancos tradicionales o CVU de billeteras virtuales (como Mercado Pago o Reba) siempre que estén a tu nombre.

Paso a paso para realizar el trámite en ARCA

El proceso se realiza mes por mes por cada período del año 2025. Seguí estas instrucciones:

Ingresá a la web oficial de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal.

con tu CUIT y Clave Fiscal. Buscá el servicio Devolución de Percepciones . Si no lo tenés habilitado, agregalo desde el “Administrador de Relaciones”.

. Si no lo tenés habilitado, agregalo desde el “Administrador de Relaciones”. Dentro del servicio, hacé clic en el botón Nuevo .

. Indicá el período fiscal. El formato es año y mes (AAAAMM). Por ejemplo, para enero de 2025, colocá 202501 .

. El sistema te mostrará una lista de las percepciones que los bancos y tarjetas informaron. Seleccioná aquellas que desees reclamar.

Si algún gasto no aparece (como una compra en un sitio web extranjero que ya pagaste), podés cargarla manualmente con el comprobante en mano.

Hacé clic en Presentar y descargá el comprobante de finalización del trámite.

Qué gastos se pueden recuperar

La percepción del 30% (Resolución General 4815) se aplica sobre una gran variedad de consumos que quizás no tenés presentes:

Compras con tarjeta de crédito o débito en tiendas del exterior (Amazon, AliExpress, etc.).

Abonos mensuales de plataformas de entretenimiento (Netflix, Disney+, YouTube Premium, Spotify).

Servicios de publicidad en redes sociales (Facebook Ads, Google Ads).

Compra de aplicaciones en App Store o Google Play Store.

Adquisición de pasajes aéreos o servicios turísticos fuera del país contratados en agencias nacionales.

Plazos y pago de intereses

Una vez presentada la solicitud, ARCA realiza una evaluación sistémica de tu capacidad económica y situación fiscal. Si no existen deudas pendientes u omisiones, el trámite pasa a estado “Aprobado”.

Es importante destacar que la devolución incluye un interés mensual (actualmente del 3,19% o según la tasa vigente que aplique el organismo) que se computa desde que se realiza la solicitud hasta que el dinero efectivamente se deposita en tu cuenta. Aunque el organismo no tiene un plazo legal estricto para depositar, suele realizar los pagos de manera escalonada a partir de los seis meses de iniciado el año.

Recomendaciones finales