Grindetti le respondió a Kicillof y dijo que "el lobo es la inflación del 115%"

El precandidato a Gobernador de Juntos por el Cambio, Nestor Grindetti, le respondió a Axel Kicillof luego de que el Titular de la Provincia calificara a la Oposición como "el lobo feroz".

"El lobo es la inflación el 115% que se come el salario de los argentinos. El relato del kirchnerismo está agotado, no saben más qué decir para tratar de asustar a la gente", manifestó el Ex Intendente de Lanús.

"Si pusieran todo ese ingenio para inventar frases en tratar de solucionar los problemas de los argentinos quizás estaríamos un poco mejor”, agregó. “No se disfrazan de caperucita, son el lobo feroz y lo dicen”, había señalado Kicillof días atrás.

Grindetti está de recorrida por el interior de la Provincia, ayer visitó Chascomús, Monte Grande y General Belgrano. Los cruces levantan cada vez más temperatura en una última recta de cara a las Elecciones que, por lo que se avizora, serán muy parejas.