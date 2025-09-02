banner ad

Grave accidente en Ruta 11: un auto chocó contra un caballo suelto en La Costa

Francisco Díaz
choque ruta 11

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este martes en la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 340, en jurisdicción del Partido de La Costa.

Según informó Opinión de la Costa, un Chevrolet Tracker que circulaba en sentido descendente impactó contra un caballo que se cruzó de manera sorpresiva en la calzada. El vehículo era conducido por un hombre de 73 años, vecino de Aguas Verdes, quien sufrió golpes leves. Viajaban con él un hombre de 56 años y una mujer de 67, ambos sin lesiones visibles.

El conductor relató que tres equinos aparecieron repentinamente sobre la ruta, sin darle tiempo a evitar el choque con uno de ellos. Tras la colisión, logró detener el rodado en la banquina central. El animal, una yegua alazán sin marca visible, murió en el acto.

En el lugar trabajó personal del Comando de Prevención Rural (CPR) de La Costa, que inició tareas para identificar al propietario de los animales. También intervinieron Policía Científica, un veterinario policial, ambulancias del Hospital de Mar de Ajó —que trasladaron a los ocupantes para su revisión médica, siendo luego dados de alta— y efectivos de distintas dependencias.

La causa quedó a cargo de la UFID N°11 de Mar del Tuyú, bajo la intervención del fiscal Pablo Gamaleri.

