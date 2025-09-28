Fiesta regional del choripán en Ranchos: gastronomía, música y actividades para toda la familia

El inicio de octubre traerá una de las celebraciones más esperadas de la región, donde la tradición gastronómica y el folclore popular se combinan para dar vida a un evento pensado para vecinos y visitantes. En esta ocasión, Ranchos, localidad del Partido de General Paz, se prepara para recibir a miles de personas en una jornada que promete entretenimiento, sabores típicos y shows en vivo.

Cuándo y dónde se realiza

La Fiesta Regional del Choripán tendrá lugar el domingo 5 de octubre en Ranchos, una ciudad cercana al Área Metropolitana de Buenos Aires, lo que facilita el traslado desde distintos puntos.

La entrada es gratuita, lo que convierte al festival en una opción accesible para quienes quieran disfrutar de la gastronomía local y propuestas culturales sin gastar de más.

Actividades destacadas

El evento no se limita solo a la degustación del clásico choripán argentino. A lo largo del día habrá bailes, música en vivo y actividades recreativas, con un enfoque familiar.

Entre las propuestas se incluyen:

Puestos gastronómicos con variedades de choripanes y otros platos típicos.

con variedades de choripanes y otros platos típicos. Espectáculos musicales que recorrerán diferentes géneros.

que recorrerán diferentes géneros. Bailes tradicionales y presentaciones artísticas.

y presentaciones artísticas. Espacios para que los más chicos disfruten de actividades recreativas.

Cómo llegar a Ranchos sin auto

Para quienes no cuentan con vehículo propio, existen diversas alternativas para acercarse hasta la ciudad durante la jornada de la fiesta.

Colectivos de media distancia : diferentes líneas conectan CABA y el Conurbano con localidades cercanas a Ranchos, desde donde podés completar el tramo en remís o combis locales.

: diferentes líneas conectan CABA y el Conurbano con localidades cercanas a Ranchos, desde donde podés completar el tramo en remís o combis locales. Trenes : desde Plaza Constitución parten formaciones hacia Chascomús, y desde allí se puede continuar el viaje hacia Ranchos en transporte interurbano.

: desde Plaza Constitución parten formaciones hacia Chascomús, y desde allí se puede continuar el viaje hacia Ranchos en transporte interurbano. Combis y micros particulares: suelen organizarse servicios especiales durante este tipo de festivales, con salidas desde la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Lo que dicen los organizadores

Desde la organización de la Fiesta Regional del Choripán remarcaron que el objetivo es generar un espacio donde la gastronomía y la cultura local sean protagonistas. También destacaron que habrá información disponible sobre los servicios de transporte que llegan a la zona, para que todos tengan la posibilidad de asistir al evento sin inconvenientes.