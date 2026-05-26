Pilares de vida impulsa una rifa solidaria y una peña para construir su sede propia en pila

La Asociación Civil Pilares de Vida, de la localidad bonaerense de Pila, atraviesa una etapa clave para concretar uno de sus proyectos más importantes: comenzar la construcción de su sede propia. La institución trabaja en el acompañamiento de personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo de generar más oportunidades, espacios de encuentro, capacitación y actividades comunitarias.

El sueño empezó a tomar forma el año pasado, cuando la familia Delicio donó un terreno para que la asociación pudiera avanzar con un espacio propio. Ahora, la entidad busca reunir los fondos necesarios para iniciar la obra y convocó a la comunidad a sumarse a distintas acciones solidarias.

Una sede propia para ampliar el acompañamiento

Desde Pilares de Vida explicaron que contar con un edificio propio será fundamental para fortalecer el trabajo que realizan en Pila. La sede permitirá desarrollar más actividades, brindar mayor acompañamiento y generar nuevas oportunidades para las personas que forman parte de la institución.

La asociación nació con el propósito de abrir caminos de inclusión y participación para personas con discapacidad, promoviendo espacios donde puedan desarrollar habilidades, compartir experiencias y fortalecer su autonomía.

El proyecto de la sede representa, para la institución, mucho más que una obra edilicia: será un lugar pensado para sostener actividades, talleres, encuentros y propuestas que impacten de manera directa en la vida de muchas familias de la comunidad.

Peña Folclórica solidaria en el Centro de Jubilados de Pila

Una de las iniciativas impulsadas para reunir fondos será una Peña Folclórica solidaria, que se realizará el próximo 30 de mayo, desde las 20:30 horas, en el Centro de Jubilados de Pila.

La propuesta busca reunir a vecinos, familias, artistas y colaboradores en una noche de encuentro, música y solidaridad. Todo lo recaudado estará destinado a acompañar el proyecto de construcción de la sede propia.

Desde la organización destacaron la importancia de que la comunidad participe y acompañe, ya que cada aporte permitirá avanzar un paso más hacia el objetivo.

Rifa Mundialista Solidaria: premios y cómo colaborar

Además de la peña, Pilares de Vida lanzó una Rifa Mundialista Solidaria, que se vende de manera 100% online para que puedan colaborar personas de Pila y también de otras localidades.

La rifa tiene un valor de 2 números por $5.000 y cuenta con premios pensados en clave mundialista:

1° premio: un TV gigante para disfrutar el Mundial.

un TV gigante para disfrutar el Mundial. 2° premio: una canasta mundialista.

una canasta mundialista. 3° premio: un set matero.

un set matero. Premios extra: sorpresas adicionales para quienes participen.

La modalidad online permite que cualquier persona pueda elegir sus números y colaborar desde distintos puntos del país, ampliando el alcance de la campaña solidaria.

Cómo ayudar a Pilares de Vida

Quienes deseen acompañar el proyecto pueden hacerlo participando de la peña, comprando números de la rifa o difundiendo la iniciativa para que llegue a más personas.

Desde la Asociación Civil Pilares de Vida remarcaron que cada colaboración, por pequeña que parezca, tiene un impacto concreto en el sueño de levantar la sede propia.

La institución también recibe otro tipo de aportes para avanzar con el proyecto, como donaciones económicas, materiales de construcción, insumos, herramientas o propuestas de voluntariado.

Una campaña que busca llegar a más localidades

La convocatoria solidaria tiene como objetivo no solo movilizar a la comunidad de Pila, sino también llegar a vecinos de otras ciudades que quieran colaborar con una causa vinculada a la inclusión, el acompañamiento y la generación de oportunidades.

“Cada número nos acerca un poco más al sueño de construir nuestra sede propia”, expresaron desde la entidad al presentar la rifa. La frase resume el espíritu de una campaña que busca transformar la solidaridad en una obra concreta para la comunidad.

Pilares de Vida invita a todos los vecinos y vecinas a sumarse, participar y difundir esta iniciativa que permitirá dar un paso fundamental para el futuro de la institución y de las personas que forman parte de ella.